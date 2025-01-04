“خرج ناصحا وعاد فاتحا”.. استقبال حافل للشيخ أسامة الرفاعي في دمشق (فيديو)

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، استقبالًا شعبيًّا كبيرًا للشيخ أسامة الرفاعي، رئيس المجلس الإسلامي السوري، بعد عودته إلى البلاد.

وتجمَّع حشد غفير من السوريين داخل مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي وخارجه في منطقة كفر سوسة لاستقبال الشيخ.

ووفقًا لصور التقطها مراسل الجزيرة في دمشق، ظهرت أجواء من الفرح والابتهاج، وتعالت أصوات الأناشيد والتهليل داخل المسجد وخارجه احتفاءً بعودة الشيخ الرفاعي.

استقبال شعبي مهيب للمفتي الشيخ أسامة الرفاعي في دمشق pic.twitter.com/XY77UbLyya — عكس السير (@AksalserNews) January 4, 2025

وخلال كلمة ألقاها أحد المسؤولين في حفل الاستقبال، قال “الشيخ أسامة الرفاعي خرج ناصحًا وعاد فاتحًا”، في إشارة إلى الدور الذي أداه الشيخ خلال فترة غيابه عن سوريا إبان حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الشيخ أسامة في كلمة له “الله أذن للشعب السوري بالفرج بعد 61 عامًا من حكم النظام السابق”، داعيًا الناس إلى الحفاظ على هذه النعمة.

ما هو شعور المشايخ الذي شبّحوا للنظام البائد على منابر دمشق لأكثرَ من عقدٍ من الزمن، وهم يرون الجماهير الحاشدة التي استقبلت الشيخَ أسامة الرفاعي مفتي سوريا…

وهم خانعون مختبئون في بيوتهم، على وجوههم سيما الذُّلِّ والعار والشَّنار؟

فالحمدلله الذي أعزّ الأحرار وأصحاب المواقف

وأخزى… pic.twitter.com/H2XFRCxwWH — أنس الدغيم (@anasaldogheim) January 4, 2025

وعُرف الشيخ أسامة الرفاعي، الذي يتولى رئاسة المجلس الإسلامي السوري، بموقفه الجريء في انتقاد نظام بشار الأسد منذ بداية الثورة عام 2011. ويُعَد من أبرز العلماء المؤثرين في سوريا، إذ كان خطيب مسجد عبد الكريم الرفاعي الشهير بحي كفر سوسة في دمشق.

وينحدر الشيخ أسامة من عائلة علمية مرموقة، فهو الابن البكر للعلّامة الراحل عبد الكريم الرفاعي.

#شام|| محليات|| استقبال الشيخ "أسامة الرفاعي" مفتي سوريا الحرة، في جامع عبد الكريم الرفاعي بساحة كفر سوسة بدمشق pic.twitter.com/5owhZsPl8k — شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) January 4, 2025

وخلال مسيرته العلمية، شرح الشيخ أسامة الرفاعي العديد من الكتب الدينية المهمة، كما تنقل بين عواصم إسلامية عدة في رحلته الدعوية، قبل أن يستقر أخيرًا في مدينة إسطنبول التركية، والآن يعود إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد.