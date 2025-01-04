“رح نبنيها”.. أول عرض مسرحي في قلب مدينة حلب بعد سقوط نظام الأسد (شاهد)

رصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر عددًا من الفعاليات الفنية التي تم تنظيمها لأول مرة في مدينة حلب شمالي سوريا، حيث بدأ المسرح الحلبي عمله الفني الأول، بمسرحية “رح نبنيها”.

كما شملت الفعاليات عددًا من الأناشيد الثورية، التي شارك فيها المؤثر يمان النجار، والفنان سمير أكتع، والفنان محمد جعفر، والفنانة قمر الزمان برو.

“رح نبنيها”

مسرحية “رح نبنيها” المقامة على مسرح نقابة الفنانين بحلب، تعدّ من أول الأعمال المسرحية في مدينة حلب بعد تحريرها.

وقد أجرت الجزيرة مباشر لقاءات، على هامش هذه الفعاليات، مع نجوم الفنانين المشاركين في العرض، الذين أكدوا أهمية مثل هذه الفعاليات في تأكيد عودة الروح للمدينة، وللشعب السوري.

وكذلك دورها في تعزيز قيم الولاء والانتماء لسوريا الشعب وليس “سوريا الأسد”، وتعزيز التماسك بين الشباب لإعادة بناء دولتهم.