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تأخَّر ثواني.. أسطورة الشطرنج “إيفانتشوك” ينفجر باكيا بعد خسارته بطولة العالم (فيديو)

تردَّد في تحريك قطعته

أسطورة الشطرنج الأوكراني فاسيلي ايفانشوك ينفجر باكيًا بعد خسارته أمام الأميركي دانيال ناروديتسكي
أسطورة الشطرنج الأوكراني فاسيلي إيفانتشوك ينفجر باكيًا بعد خسارته أمام الأمريكي دانيال ناروديتسكي (مواقع التواصل)
5/1/2025-|آخر تحديث: 5/1/202502:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انتشر مقطع مصور من بطولة العالم للشطرنج السريع لعام 2024 (World Blitz) على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد تفاعلًا واسعًا بعد خسارة أحد أساطير الشطرنج بسبب تأخره في تحريك قطعته.

وأظهر المقطع الأوكراني فاسيلي إيفانتشوك (55 عامًا) أحد أساطير الشطرنج، الذي كان في موقف فوز سهل على خصمه الأمريكي دانيال ناروديتسكي، لكنه تأخر في تحريك قطعته فخسر المباراة بسبب الوقت فقط.

وأوضح المقطع المتداول درجة تأثر إيفانتشوك بعد خسارته وانهياره بالبكاء، حتى أن خصمه تعاطف معه وظل صامتًا ولم يتحرك لنحو دقيقتين من مقعده، ثم غادر دون احتفال.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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