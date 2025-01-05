تأخَّر ثواني.. أسطورة الشطرنج “إيفانتشوك” ينفجر باكيا بعد خسارته بطولة العالم (فيديو)

انتشر مقطع مصور من بطولة العالم للشطرنج السريع لعام 2024 (World Blitz) على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد تفاعلًا واسعًا بعد خسارة أحد أساطير الشطرنج بسبب تأخره في تحريك قطعته.

مقطع نال تداول واسع من بطولة العالم للشطرنج : حيث يظهر على اليسار أحد أساطير الشطرنج فاسيلي ايفانشوك الذي كان في موقف فوز سهل على خصمه لكنه تأخر في تحريك قطعته فخسر المباراة بسبب الوقت فقط، فانهار بالبكاء كالطفل الصغير ، حتى أن خصمه تعاطف معه وغادر دون احتفال 💔 pic.twitter.com/sw8aL6DjPF — WHR (@whrumor) December 31, 2024

وأظهر المقطع الأوكراني فاسيلي إيفانتشوك (55 عامًا) أحد أساطير الشطرنج، الذي كان في موقف فوز سهل على خصمه الأمريكي دانيال ناروديتسكي، لكنه تأخر في تحريك قطعته فخسر المباراة بسبب الوقت فقط.

وأوضح المقطع المتداول درجة تأثر إيفانتشوك بعد خسارته وانهياره بالبكاء، حتى أن خصمه تعاطف معه وظل صامتًا ولم يتحرك لنحو دقيقتين من مقعده، ثم غادر دون احتفال.