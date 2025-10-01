“أوبن إيه آي” تتحدى تيك توك وميتا: تطبيق “سورا” الجديد يتيح إنشاء شبكتك الاجتماعية بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة “أوبن إيه آي” أمس الثلاثاء، عن تطبيق جوال جديد أطلق عليه “سورا” Sora يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي منصة تواصل اجتماعي قدّمتها الشركة المطورة لـ”تشات جي بي تي” .

ما هو “سورا” ومن يمكنه استخدامه؟

يستند إلى أحدث نموذج لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، “سورا 2” خليفة “سورا” والذي طرحته الشركة في فبراير/ شباط 2024 وجرى اعتماد اسمه العام لهذا التطبيق ويتوافر التطبيق حاليا لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا.

سوق تنافسية

ويأتي طرح “سورا” ليدخل في منافسة مع عمالقة منصات التواصل بعد أقل من أسبوع من إطلاق “ميتا فايبس”، وهي خدمة جديدة تقدمها شركة ميتا بلاتفورمز على تطبيق “ميتا إيه آي” لمشاركة مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي. وبعد نحو أسبوعين طرح يوتيوب أدوات جديدة لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بينما بات محتوى الذكاء الاصطناعي ينتشر على “تيك توك”.

خصائص المنصة

ينشئ كل مستخدم لـ”سورا” ملفا شخصيا مشابها لتلك المتاحة عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مع ميزات أشبه بالنسق المستخدم على منصتي “إكس” أو “ثريدز”، بما في ذلك عدد المتابعين والإعجابات واسم الحساب الذي يبدأ بعلامة @.

على عكس تيك توك أو يوتيوب، “سيتولَّد كل المحتويات عليه بواسطة الذكاء الاصطناعي”، وفق ديمسون الذي أوضح أن هذه المضامين “لا تنشر بواسطة بوتات (حسابات آلية وهمية)، بل ترفع بواسطة بشر، لكنها مُولّدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي”.

ويوفر التطبيق أيضا إمكان إدراج شخص في فيديو، بإذن المستخدم، بمجرد طلب ذلك باللغة اليومية، من خلال خيار يسمى “كاميو”.

وفي الأمثلة المقدّمة في العرض التوضيحي، ينشئ المهندس في “أوبن إيه آي” روهان سهاي، فيديو واقعيا للغاية لنفسه وهو يلعب مباراة على الملعب الرئيسي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس US Open، ثم يلقي مؤتمرا صحفيا بعد فوزه المزيف.

صعوبة التزييف

وتكمن الفكرة العامة للتطبيق في إنتاج مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي والتفاعل أيضا مع المحتوى الذي ينشره معارف المستخدم.

وفي عصر التزييف العميق والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، يشعر كثر بالقلق إزاء انتشار فيديوهات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد، أشار سهاي إلى أن سورا اعتمد على نماذج “صعّبت إنتاج محتوى ضار” على التطبيق، متحدثا عن اتباع نهج “محافظ” في الإشراف على المحتوى. ولم تحدد “أوبن إيه آي” موعدا لإتاحة التطبيق لجميع المستخدمين حول العالم.