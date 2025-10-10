حريق مستشفى كرموز.. النيران تغطي واجهة المبنى ومحافظ الإسكندرية يصدر بيانا (شاهد)
اندلع حريق هائل في مستشفى خاص بمنطقة كرموز في مدينة الإسكندرية الساحلية شمالي مصر تصاعدت خلاله ألسنة النيران والدخان بشكل كثيف، أمس الخميس.
وقد أدى الحريق إلى وفاة شخص على الأقل وإصابة العشرات مع إخلاء المرضى جميعهم من المستشفى بالكامل.
مصر.. حريق هائل يلتهم مستشفى خاصا في الإسكندرية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/rRVqVDP9Mn
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025
وفاة وعدد من المصابين
وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها عن استجابة فورية للحادث، حيث دفعت بـ15 سيارة إسعاف مجهزة لضمان سلامة المرضى.
وتمكنت فرق الإسعاف من نقل 29 مريضا بأمان إلى مستشفيات بديلة لتلقي الرعاية اللازمة، بينما تعرض بعض المرضى للاختناق نتيجة الأدخنة.
وأفادت الوزارة بأن الإحصاء المبدئي يشير إلى وفاة حالة واحدة، مع استمرار المتابعة لتقييم الوضع وضمان استقرار الحالة الصحية للمرضى جميعهم.
ماس كهربائي
وتبين من الفحص أن الحريق نشب في الطابقين الثالث والرابع العلوي وامتد إلى واجهة المبنى، مما أدى إلى احتراق 3 سيارات كانت متوقفة أمامه.
وأشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى أن السبب المبدئي للحريق هو ماس كهربائي.
وأكد المحافظ السيطرة التامة على الحريق بعد الدفع بـ9 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.