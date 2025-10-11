عرض أفلام وثائقية للمخرجة هلا مراد في مدينة طرابلس اللبنانية (فيديو)

عرضت المخرجة اللبنانية هلا مراد من على مسرح الصفدي في مدينة طرابلس اللبنانية سلسلة من الأفلام الوثائقية التي عرضتها الجزيرة الوثائقية.

وتحدثت هلا مراد في اللقاء عن بداياتها في العمل الإنتاجي، وعن 6 أفلام أنتجتها، قائلة “طرحت في الأفلام التي أنتجتها المواضيع السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية. وطبعا الشكر لشبكة الجزيرة على دعمها لنا. خصصت المحتوى لخدمة الآثار والتاريخ، وتجلى ذلك في فيلم ‘قلب مدينة’ عن مدينة طرابلس، الذي يُعرض اليوم على مسرح الصفدي”.

وكشفت هلا مراد عن فيلم تعمل على إنتاجه، يسلط الضوء على اليهود العرب المعارضين للاحتلال الإسرائيلي، معربة عن أمنيتها أن يُعرض يوما ما على الشاشات العالمية.

بدوره، تحدث الناقد الفني جمال فياض للجزيرة مباشر، داعيا إلى استعادة جمهور السينما عبر هذه الأفلام الوثائقية، معتبرا أن السينما فقدت روادها، لكنه اقترح عرض هذه الأفلام عبر منصات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة.

ولفت فياض إلى أهمية فيلم “قلب مدينة: طرابلس”، الذي يسهم في تسليط الضوء على تاريخ المدينة وحاضرها ومشكلاتها، متمنيا عرض أفلام كهذه في المدارس لتوعية الطلاب، منوها بعمل الجزيرة الوثائقية وأهمية ما تقوم به المخرجة هلا مراد.

وعُرض خلال اللقاء فيلم “قلب مدينة: طرابلس”، الذي سلط الضوء على العديد من الزوايا التراثية والثقافية والفنية، رابطا بين ثقافات غابرة والتعايش بين أديان سكان المدينة وطوائفها، مع إبراز الفنون التي يتميز بها أبناء المدينة من رسم ونحت، وتقديم صورة جامعة لمعالم تراثية فنية.