كشف تفاصيل جريمة “القط الأسود”.. مقتل “تيكتوكر” بارزة بعد بث مباشر

ذكرت شبكة “إيه بي إس” الإخبارية أنه تم تحديد هوية المشتبه في قتله المؤثرة الكورية الجنوبية يون جي آه، بعد أسابيع من العثور على جثتها داخل حقيبة ملقاة على سفح جبل في منطقة نائية.

وعُثر على يون ميتة، وعلى جسمها آثار الكدمات وعلامات الاختناق، في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، على جبل في مقاطعة موجو بمقاطعة جولا الشمالية في كوريا الجنوبية.

ونقلت الشبكة عن وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم الكشف عن هوية الرجل، واسمه تشوي، وكان يمارس أنشطة تجارية مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتقد السلطات أن يون، التي كان لديها 300 ألف متابع على منصة “تيك توك”، تعرضت للهجوم بعد 30 دقيقة من انتهاء بثها المباشر الأخير. وكانت تصور في جزيرة تبعد أكثر من ثلاث ساعات عن مكان العثور على جثتها.

“القط الأسود”

وأفادت التقارير الإعلامية الكورية الجنوبية أن تشوي قدَّم نفسه على أنه الرئيس التنفيذي لشركة لتكنولوجيا معلومات، وتواصل مع المؤثرة يون مدعيا أنه قادر على زيادة عدد متابعيها على منصة تيك توك بشكل كبير، وعرض عليها شراكة تجارية لتحقيق هذا الهدف، فوافقت.

وأشارت صحيفة “تشوسون ديلي” الكورية إلى أن تشوي كان يُعرف على الإنترنت باسم “القط الأسود”، وينفق ببذخ، ويقدّم تبرعات طائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال البث المباشر.

لكن شخصية تشوي كانت مزيفة، وفق الصحيفة، إذ كان يعيش حياة مزدوجة، ويقدّم نفسه على أنه رئيس شركة ناجحة، بينما كان في الحقيقة مثقلا بديون هائلة، واضطر إلى بيع منزله في مزاد علني.

وأوضحت الصحيفة أن يون كانت تخطط لإنهاء الشراكة التجارية مع تشوي، رجل الأعمال المزيف، حيث ضاقت ذرعا بتحكمه في عملها، وضغوطه المستمرة عليها، ومطالبه غير المعقولة.

توسل إليها لكي لا تنهي الشراكة

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، التي حصل عليها برنامج “قصص مثيرة” على شبكة تلفزيون كوريا الجنوبية، تشوي راكعا ويتوسل إلى المؤثرة يون لكي لا تنهي شراكتهما التجارية قبل مقتلها مباشرة.

ووفق البرنامج، فإنه بعد أن أنهت يون بثا مباشرا على “تيك توك” قام تشوي بالاعتداء عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، ووضع جثتها في حقيبة داخل سيارته، وقادها لمدة 3 ساعات على الساحل الكوري إلى جبل بعيد حيث ألقى الجثة.

وفقا لصحيفة “تشوسون ديلي”، توقف تشوي ثماني مرات في رحلة عودته لإزالة أي شكوك حوله، لكن أُلقي القبض عليه بعد 12 ساعة فقط من العثور على الجثة، واعترف بعد التحقيق معه بالجريمة.