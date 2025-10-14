دقائق معدودة يوميا.. دراسة تكشف سر تعزيز صحة القلب والرئة بدون مجهود شاق

أظهرت دراسة علمية حديثة أجرتها مجموعة من الجامعات الأوروبية أن ممارسة تدريبات بدنية معتدلة أو نشيطة لمدة أقل من خمس دقائق، عدة مرات يوميا، يمكن أن يكون لها أثر إيجابي ملحوظ على صحة القلب والجهاز التنفسي، حتى لمن يعيشون حياة خاملة.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، نتائج 11 تجربة إكلينيكية شارك فيها أكثر من 400 شخص بالغ اعتادوا نمط حياة قليل الحركة.

وطُلب من المشاركين الالتزام ببرنامج رياضي بسيط يتضمن تدريبات قصيرة ضمن روتينهم اليومي، واستمر البرنامج مدة ثلاثة أشهر.

وأظهرت النتائج أن الجرعات الخفيفة والمتكررة من الرياضة أدت إلى تحسن واضح في وظائف القلب والرئة، رغم أنها لم تؤثر بدرجة كبيرة في الوزن أو ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول.

وأشارت الدراسة إلى أن 82% من المشاركين حافظوا على الالتزام بالبرنامج طوال فترة البحث، مما يبرز سهولة دمج هذه التدريبات في الروتين اليومي.

ويرى الباحثون أن هذه الاستراتيجية البسيطة يمكن أن تكون حلا عمليا لمشكلة نقص الحافز وضيق الوقت، وهما من أهم أسباب عزوف البالغين عن ممارسة الرياضة.

ويؤكد فريق البحث أن حوالي ثلث البالغين في العالم لا يمارسون النشاط البدني الكافي، لذا فإن دقائق قليلة من الحركة قد تشكل فارقا في الصحة العامة وتمنح فرصة لاستعادة النشاط خلال اليوم.