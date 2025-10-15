إنقاذ مذهل وثقته الكاميرات.. فتاة تفلت من قبضة الموت وإشادة بـ”بطل” اللحظة الأخيرة (شاهد)

وثقت كاميرات المراقبة في محطة الترام بمدينة كايسري التركية لحظات فارقة ومؤثرة، حين تدخّل أحد أفراد الأمن في الوقت المناسب لإنقاذ فتاة من موت محقق تحت عجلات الترام.

وفي التفاصيل، لاحظ الحارس الأمني اقتراب الفتاة من سكة الترام بشكل خطير وهي غافلة عن قدوم القطار لانشغالها بهاتفها. فتحرك بسرعة خاطفة، واندفع نحوها ليجذبها بعيدًا عن السكة في اللحظة الحاسمة، قبل أن تمر عربة الترام بسرعة فائقة.

🎧🚊 Bir anlık dalgınlık, büyük bir üzüntüye dönüşebilirdi… Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu.… pic.twitter.com/PLFtarJkw5 — Kayseri Ulaşım A.Ş. (@UlasimKayseri) October 14, 2025

وأظهرت اللقطات المصورة حالة الذعر والدهشة التي سيطرت على ركاب المحطة بعد الواقعة، وحظي حارس الأمن بإشادة واسعة بتصرفه البطولي الذي حال دون وقوع مأساة.

وأكدت السلطات المحلية أن تصرف رجل الأمن يعود للوعي المهني الكبير وسرعة البديهة، مشددة على أهمية يقظة العاملين في مثل هذه المنشآت الحيوية للحفاظ على سلامة الجمهور.

وانتشرت مشاهد الإنقاذ عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، واحتفت بها أوساط واسعة، معتبرين أن شجاعة الحارس أعادت تعريف البطولة في الحياة اليومية.