إنقاذ مذهل وثقته الكاميرات.. فتاة تفلت من قبضة الموت وإشادة بـ”بطل” اللحظة الأخيرة (شاهد)

إنقاذ في آخر لحظة (iHA)
Published On 15/10/2025
آخر تحديث: 02:25 PM (توقيت مكة)

وثقت كاميرات المراقبة في محطة الترام بمدينة كايسري التركية لحظات فارقة ومؤثرة، حين تدخّل أحد أفراد الأمن في الوقت المناسب لإنقاذ فتاة من موت محقق تحت عجلات الترام.

وفي التفاصيل، لاحظ الحارس الأمني اقتراب الفتاة من سكة الترام بشكل خطير وهي غافلة عن قدوم القطار لانشغالها بهاتفها. فتحرك بسرعة خاطفة، واندفع نحوها ليجذبها بعيدًا عن السكة في اللحظة الحاسمة، قبل أن تمر عربة الترام بسرعة فائقة.

وأظهرت اللقطات المصورة حالة الذعر والدهشة التي سيطرت على ركاب المحطة بعد الواقعة، وحظي حارس الأمن بإشادة واسعة بتصرفه البطولي الذي حال دون وقوع مأساة.

وأكدت السلطات المحلية أن تصرف رجل الأمن يعود للوعي المهني الكبير وسرعة البديهة، مشددة على أهمية يقظة العاملين في مثل هذه المنشآت الحيوية للحفاظ على سلامة الجمهور.

وانتشرت مشاهد الإنقاذ عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، واحتفت بها أوساط واسعة، معتبرين أن شجاعة الحارس أعادت تعريف البطولة في الحياة اليومية.

المصدر: الصحافة التركية

