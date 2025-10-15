السفير الأمريكي في إسرائيل يعزف لـ”تهويد” القدس (فيديو)

في مشهد غير مألوف شارك السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إلى جانب السفير الأمريكي السابق ديفيد فريدمان، كعازفين في حفل صاخب في القدس على أنغام أغان يراد بها “تهويد القدس” وتحيي شعب إسرائيل.

الحفل الموسيقي أُقيم ضمن احتفالات عيد العرش اليهودي يوم السبت 13 أكتوبر.

وقدم الثنائي نسخة معدّلة من أغنية الروك الشهيرة “Sweet Home Alabama”، غُنيت بالعبرية على أنغام اللحن الأصلي.

نُشر مقطع الأداء على منصة “إكس” بواسطة إيلي بير، مؤسس ورئيس منظمة “يونايتد هتسالا” (United Hatzalah)، وهي منظمة تطوعية لخدمات الطوارئ الطبية في إسرائيل، والتي نظمت الحفل السنوي.

وأقيم الحفل هذا العام في القدس تكريمًا لمن وصفتهم المنظمة بـ”منقذي الدولة اليهودية”.

مايك هاكابي هو سياسي أمريكي بارز شغل منصب حاكم ولاية أركنساس من 1996 إلى 2007، كما ترشّح مرتين للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وهو والد المتحدثة باسم البيت الأبيض السابقة سارة ساندرز.

يُعرف هاكابي بمواقفه اليمينية المتطرفة ودعمه القوي لإسرائيل، وكان من أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس ترامب خلال فترته الرئاسية.