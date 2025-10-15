طائرة تهوي وسط شاحنات وتحول الطريق السريع إلى كتلة لهب (شاهد)
لقي شخصان مصرعهما في حادث مأساوي وقع مساء الاثنين شمال غرب مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، حيث تحطمت طائرة صغيرة على الطريق السريع رقم 287 قرب شارع بويل، مما أسفر عن اشتعال النيران في عدة شاحنات ضخمة.
وأعلنت شرطة فورت وورث وفرق الإطفاء أن الحادث تسبب في اندلاع حرائق هائلة وانتشرت ألسنة اللهب والدخان في المنطقة، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع ساعات طويلة وعرقلة الحركة المرورية في محيط الموقع.
WATCH: Cam footage shows moment small plane crashes in Fort Worth, Texas pic.twitter.com/KVh78P7DD3
— Rapid Report (@RapidReport2025) October 12, 2025
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4راوغ كورتوا بمهارة.. فأر يوقف مباراة ويلز وبلجيكا في تصفيات كأس العالم (فيديو)
- list 2 of 4سوريا.. انفجار صاروخ من مخلفات الحرب أثناء تفكيكه في حي القاطرجي بمدينة حلب (فيديو)
- list 3 of 4كشف تفاصيل جريمة “القط الأسود”.. مقتل “تيكتوكر” بارزة بعد بث مباشر
- list 4 of 4وفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري القطري إثر حادث مروري في شرم الشيخ
ووصلت طواقم الإنقاذ بسرعة إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود مركزة، لكن المؤكد حتى الآن أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين ولم يُعلن بعد عن وجود مصابين آخرين.
وتظهر لقطات بثتها شبكات الأخبار المحلية تصاعد ألسنة اللهب من الشاحنات المتضررة وتوقف حركة السير، وسط انتشار فرق الإنقاذ والتحقيقات الأمنية التي بدأت البحث في أسباب سقوط الطائرة.
ولم تنشر السلطات بعد تفاصيل حول هوية الضحايا أو عدد ركاب الطائرة، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث الكارثي الذي يُعد من أخطر الحوادث الجوية التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
A plane crashed near Hicks Airfield in Tarrant County, just off Business 287, around 1:30 p.m. The crash caused multiple semi-trucks to catch fire on N. Saginaw Blvd.
Fort Worth Fire Department says two victims were found deceased.
🎥: Greg Delano pic.twitter.com/wbe2SeDS64
— FOX 4 NEWS (@FOX4) October 12, 2025