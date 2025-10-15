لحظة انفجار سيارة في الإكوادور ومقتل شخص (فيديو)

قتل شخص وأصيب آخرون في الإكوادور إثر انفجار سيارة في مدينة غواياكيل، جنوب غربي العاصمة كويتو.

وقال مكتب المدعي العام في الإكوادور إن السيارة انفجرت أمام مركز تجاري في المدينة، التي تعد أكبر مدن البلاد، أمس الثلاثاء.

ونشرت السلطات لقطات من كاميرات مراقبة مرورية تُظهر المركبة وهي تشتعل قبل وقوع الانفجار، مع تصاعد ألسنة لهب كبيرة منها.

وذكر وزير الداخلية جون ريمبرج أنه تم العثور على مركبة ثانية بها متفجرات في مكان قريب لكنها لم تنفجر، مضيفا أن السلطات نجحت في إبطال مفعولها على الفور.

وقال ريمبرج في منشور على منصة إكس إن “العبوات صُنعت بطريقة احترافية من قبل جماعات إجرامية تهدف إلى بث الفوضى”.

وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في الحادث وبدأت استجواب الشهود ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.

وشهدت الإكوادور سلسلة من تفجيرات السيارات عام 2023 مع تصاعد أعمال العنف في الأسابيع التي تلت اغتيال أحد المرشحين للرئاسة.