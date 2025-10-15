ميتا تكشف عن إجراء جديد لحماية المراهقين على إنستغرام.. تعرَّف عليه

تخطط منصة إنستغرام لتشديد القيود على المحتوى الذي يمكن للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما الاطلاع عليه، مستعينة بفلاتر مستوحاة من نظام تصنيف الأفلام للمحتوى المخصص لمن هم فوق 13 عاما.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود شركة ميتا -المالكة لإنستغرام- للرد على الانتقادات التي تتهمها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية الفئات العمرية الصغيرة.

وأعلنت ميتا، الثلاثاء، أن النظام الجديد سيعمل على تقليل ظهور المنشورات التي تحتوي على ألفاظ مسيئة أو مشاهد خطرة أو إشارات إلى مواد مخدرة، إضافة إلى أي محتوى لا يناسب صغار السن. وسيتم تطبيق هذه القيود أيضا على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة للشركة.

وتستند هذه الإجراءات إلى موجة من الانتقادات من منظمات حقوقية، فضلا عن دعاوى قضائية اتهمت ميتا بالتقصير في حماية المراهقين من محتوى ضار أو التضليل بشأن التأثيرات النفسية لاستخدام منصاتها.

وكشف تقرير، صدر في سبتمبر/أيلول، أن كثيرا من ميزات الأمان التي أعلنتها ميتا لإنستغرام خلال السنوات الأخيرة إما غير فعالة أو غير موجودة.

بينما أظهرت تقارير، في أغسطس/آب، أن الشركة سمحت بسلوكيات غير مناسبة صادرة عن روبوتات الدردشة، ومنها السماح لها بالدخول في محادثات عاطفية أو حسية مع المستخدمين.

وبيَّنت ميتا أن التحديث الجديد سيضع حسابات المستخدمين الصغار تلقائيا ضمن إعدادات تصنيف المحتوى المخصص لأعمار 13 عاما فأكثر، ويسمح للآباء بضبط مستوى الرقابة وتحديد مدة الاستخدام من خلال خاصية “إعدادات المحتوى المحدود”. كما سيُمنع صغار السن من التفاعل مع حسابات تنشر محتوى لا يتناسب مع أعمارهم.

وفي بيان للشركة، جاء “نتمنى أن يمنح هذا التحديث الطمأنينة للآباء. نحن على دراية بأن بعض المراهقين قد يحاولون تجاوز هذه القيود، لذا سنستخدم تقنيات تقدير العمر لضمان بقاء الحماية فعالة حتى لو ادعى المستخدم أنه بالغ”.

وأشارت ميتا، في أغسطس، إلى إدخال تدابير حماية إضافية على منتجاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى منع حدوث محادثات بشأن إيذاء النفس أو الانتحار أو الاستدراج، وجاء ذلك بعد عملية إصلاح شاملة لتعزيز الخصوصية والرقابة الأبوية لحسابات من هم أقل من 18 عاما.

وسيتم البدء بتنفيذ التحديث الجديد تدريجيا في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا، مع خطة لتعميمه عالميا قبل نهاية العام. كما تعمل ميتا على تطبيق إجراءات مماثلة على منصة فيسبوك.

وتخضع تقنيات الذكاء الاصطناعي حاليا لمزيد من التدقيق من قِبل الجهات التنظيمية الأمريكية، ويعود ذلك إلى مخاوف متزايدة بشأن الآثار السلبية التي قد تترتب على محادثات روبوتات الدردشة.