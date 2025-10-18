اندفعت لمئات الأمتار.. مشاهد مذهلة لحمم بركان كيلاويا (فيديو)

وثقت كاميرات مركز المسح الجيولوجي الأمريكي لحظات اندفاع الحمم من فوهة بركان جبل كيلاويا في أرخبيل هاواي.

وذكرت تقارير أن الحمم اندفعت بقوة من فوهة البركان لتصل إلى ارتفاع مئات الأمتار. وأظهرت مشاهد ليلية الحمم وهي تتدفق بكثافة من البركان، ليلة الجمعة.

وحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، يثور بركان كيلاويا من فترة إلى أخرى منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. ويبعد البركان أكثر من 300 كيلومتر من هونولولو عاصمة الأرخبيل.