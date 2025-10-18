كرة نارية ضخمة تضيء سماء الجنوب الأمريكي باللون الأخضر في لحظة مذهلة (شاهد)

شهدت سماء جنوب الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، توهّج نيزك كبير، محولا الليل إلى نهار لبرهة قصيرة أثناء انطلاقه عبر السماء قبل أن يتفتت عند اقترابه من الأفق.

وأضاء هذا النيزك الأخضر السماء فوق ولايات مثل كنتاكي وتينيسي وألاباما، فجر الثلاثاء، محدثا ظلالا طويلة قبل أن تتحطم أجزاءه بفعل احتكاكه بالغلاف الجوي.

ووثّقت مقاطع “الفيديو” التي التقطتها أجراس الأبواب الذكية و”كاميرات” المراقبة و”كاميرات” السيارات مرور النيزك، ونشرت لاحقا على موقع الجمعية الأمريكية للنيازك (AMS).

كرات نار

وأكد روبرت لونزفورد، محرر المجلة في الجمعية الأمريكية للنيازك، أن الكرة النارية، على الأرجح، كانت جزءا من (كوكبة الثور)، التي تنشط خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار إلى أن كرات النار شائعة من هذا السرب، لكنها عادة ما تظهر خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر والأسبوع الأول من نوفمبر.

Here is video of the #fireball #meteor that occurred last night. This fireball meteor was seen in about 10 states. It had a very notable green flash and was reported to fragment as it fell. 🎥 sent to me by Jessica Johnson from Mt. Washington, KY. pic.twitter.com/yVcLtDm9BS — Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) October 14, 2025

وأوضح لونزفورد أن الأرض تمر حاليا عبر تيارين من الحطام خلفهما مذنب “إنكي”، ما يؤدي إلى ظهور شهابي شمال وجنوب الثور، المعروفين بزيادة طفيفة في كرات النار في هذا الوقت من السنة.

وأضاف أن شظايا المذنبات هشة جدا وتتحلل في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، ما يعني أن أي نيزك من هذه الكرة النارية لم يكن ليصل إلى الأرض.

This is incredible video of the #Fireball #Meteor that occurred over our area last night!!! Notice the intense green color and fragmenting as it burned up. 🎥 sent to me by Brad Walker. pic.twitter.com/Ola77FIRP5 — Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) October 14, 2025

حجب النجوم الخافتة

ويُتوقع أن تبلغ ذروة شهابي جنوب وشمال الثور في الليالي 4-5 و11-12 نوفمبر، حيث يمكن رؤية نحو 5 نيازك في الساعة تحت السماء المظلمة المثالية، ومع ذلك، ستتزامن ذروة شهاب جنوب الثور مع اكتمال القمر، ما قد يحجب النجوم الخافتة.

ويُنصح المهتمون بالتصوير الفلكي بالاطلاع على الأدلة الخاصة بتصوير النيازك والمذنبات، بالإضافة إلى مراجعات أفضل “الكاميرات” والعدسات لتصوير السماء ليلا.

Here is another video of the #fireball #meteor from last night. In this one, you can clearly see it fragment at the end. 🎥sent to me by Jennifer Scott. pic.twitter.com/J9FIfwuDGA — Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) October 14, 2025