كرة نارية ضخمة تضيء سماء الجنوب الأمريكي باللون الأخضر في لحظة مذهلة (شاهد)

صُوّر النيزك وهو ينفجر في السماء، من شرفة خشبية تطل على حديقة (مواقع أجنبية)
سيد توكل

Published On 18/10/2025
|
آخر تحديث: 03:08 PM (توقيت مكة)

شهدت سماء جنوب الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، توهّج نيزك كبير، محولا الليل إلى نهار لبرهة قصيرة أثناء انطلاقه عبر السماء قبل أن يتفتت عند اقترابه من الأفق.

وأضاء هذا النيزك الأخضر السماء فوق ولايات مثل كنتاكي وتينيسي وألاباما، فجر الثلاثاء، محدثا ظلالا طويلة قبل أن تتحطم أجزاءه بفعل احتكاكه بالغلاف الجوي.

ووثّقت مقاطع “الفيديو” التي التقطتها أجراس الأبواب الذكية و”كاميرات” المراقبة و”كاميرات” السيارات مرور النيزك، ونشرت لاحقا على موقع الجمعية الأمريكية للنيازك (AMS).

كرات نار

وأكد روبرت لونزفورد، محرر المجلة في الجمعية الأمريكية للنيازك، أن الكرة النارية، على الأرجح، كانت جزءا من (كوكبة الثور)، التي تنشط خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار إلى أن كرات النار شائعة من هذا السرب، لكنها عادة ما تظهر خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر والأسبوع الأول من نوفمبر.

وأوضح لونزفورد أن الأرض تمر حاليا عبر تيارين من الحطام خلفهما مذنب “إنكي”، ما يؤدي إلى ظهور شهابي شمال وجنوب الثور، المعروفين بزيادة طفيفة في كرات النار في هذا الوقت من السنة.

وأضاف أن شظايا المذنبات هشة جدا وتتحلل في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، ما يعني أن أي نيزك من هذه الكرة النارية لم يكن ليصل إلى الأرض.

حجب النجوم الخافتة

ويُتوقع أن تبلغ ذروة شهابي جنوب وشمال الثور في الليالي 4-5 و11-12 نوفمبر، حيث يمكن رؤية نحو 5 نيازك في الساعة تحت السماء المظلمة المثالية، ومع ذلك، ستتزامن ذروة شهاب جنوب الثور مع اكتمال القمر، ما قد يحجب النجوم الخافتة.

ويُنصح المهتمون بالتصوير الفلكي بالاطلاع على الأدلة الخاصة بتصوير النيازك والمذنبات، بالإضافة إلى مراجعات أفضل “الكاميرات” والعدسات لتصوير السماء ليلا.

المصدر: سبيس + مواقع التواصل

