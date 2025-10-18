لحظة استثنائية.. حديقة حيوان جزائرية ترحب بمولودين نادرين مهددين بالانقراض (فيديو)

شهدت حظيرة الحيوانات برابطية في القالة ولاية الطارف الجزائرية، حدثا استثنائيا بولادة 3 أشبال بينها شبلان نادران للأسد الأبيض.

مدير الحديقة، هارون الرشيد سايغي، قال في تصريح خاص لقناة الجزيرة مباشر إنه تم إطلاق أسماء “سيزار” و”أصلان” على الشبلين الأبيضين، مؤكدا أنهما ولدا من أسد أبيض ولبؤة بيضاء.

الأسد الأبيض

يعد الأسد الأبيض نوعا نادرا، وهو سمة جينية ناتجة عن طفرة وراثية تؤدي إلى نقص في صبغة الميلانين المسؤولة عن اللون تعرف باسم “الريوس”.

تتكاثر هذه الأسود كما تتكاثر الأسود العادية، لكن لإنجاب أشبال بيض، يجب أن يحمل كل من الذكر والأنثى الجين الوراثي المسؤول عن اللون الأبيض.

يمكن العثور على الأسود البيض في البرية بجنوب إفريقيا، وتحديدا في مناطق مثل محمية “تيمبافاتي”، ومحمية “ماديكويي”.

وذكرت منظمة “صندوق حماية الأسد الأبيض العالمي”، أن من المعتقد أن أقل من 13 منها لا تزال في البرية فضلا عن حوالي 300 في الأسر.

يحتفل العالم في 10 أغسطس/آب من كل عام، بيوم الأسد العالمي، الذي تم تحديده من قبل الأمم المتحدة، للتوعية بأهمية الأسد في البيئة بشكل عام، بالإضافة إلى وقف الصيد غير الشرعي الذي يهدد حياتهم.