لحظة مرعبة.. انهيار صومعة حبوب عملاقة فوق خطوط الكهرباء في إلينوي (شاهد)

شهدت بلدة مارتينتون بولاية إلينوي الأمريكية، مساء الأربعاء، حادثا مروعا إثر انهيار صومعة حبوب عملاقة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تطاير كميات ضخمة من الحبوب وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

وتمكنت فرق الإطفاء والإسعاف من إخلاء جميع العاملين من الموقع قبل لحظات من الانهيار، ما حال دون وقوع إصابات بشرية.

وأعلنت السلطات المحلية أن الصومعة سقطت فوق خطوط الكهرباء، مؤدية إلى قطع التيار عن البلدة بأكملها.