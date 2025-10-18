لحظة مرعبة.. انهيار صومعة حبوب عملاقة فوق خطوط الكهرباء في إلينوي (شاهد)
Published On 18/10/2025|
آخر تحديث: 04:39 PM (توقيت مكة)
شهدت بلدة مارتينتون بولاية إلينوي الأمريكية، مساء الأربعاء، حادثا مروعا إثر انهيار صومعة حبوب عملاقة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تطاير كميات ضخمة من الحبوب وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.
وتمكنت فرق الإطفاء والإسعاف من إخلاء العاملين جميعهم من الموقع قبل لحظات من الانهيار، ما حال دون وقوع إصابات بشرية.
وأعلنت السلطات المحلية أن الصومعة سقطت فوق خطوط الكهرباء، مؤدية إلى قطع التيار عن البلدة بأكملها.
المصدر: إيه بي سي نيوز + الجزيرة مباشر