وفاة على الهواء.. سياسي مخضرم يسقط أمام أعين المشاهدين خلال بث مباشر (شاهد)

شهدت الأوساط السياسية والإعلامية في الأرجنتين صدمة واسعة، بعد وفاة السياسي المخضرم هيرنان دامياني، عن عمر ناهز 66 عاما، إثر إصابته بسكتة قلبية خلال بث مباشر لمناظرة انتخابية على الهواء.

ووقع الحادث أثناء مشاركة دامياني، مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، في برنامج “دولار بلو” الذي يُبث عبر قناة “لا كاسا ديل ستريمينغ”، إلى جانب عدد من المرشحين الآخرين.

وخلال عرضه لأفكاره، سقط دامياني فجأة أمام “الكاميرات” في مشهد صادم، إذ حاول أحد المشاركين، وكان وزير صحة سابقا في المقاطعة، إنعاشه دون جدوى، قبل أن يُنقل إلى أحد المستشفيات، حيث أُعلن عن وفاته فور وصوله.

تاريخ سياسي حافل

ويُعد دامياني أحد أبرز الشخصيات السياسية في مقاطعة ميسيونيس، إذ شغل سابقا مقعدا في الكونغرس الأرجنتيني بين عامي (1997-2001)، كما كان عضوا في المجلس التشريعي المحلي (1991-1995) ورئيسا للحزب الراديكالي في المقاطعة لدورات عدة.

ومن جانبه، أعرب حاكم المقاطعة هوغو باسلاكوا عن “صدمته العميقة” لوفاة دامياني، مشيدا بـ”مسيرته الطويلة ونزاهته السياسية”.

وتصدّر اسم السياسي الراحل قوائم البحث على المنصات الأرجنتينية وسط موجة تعاطف ودعوات له بالرحمة.