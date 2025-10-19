ساعة واحدة قد تغيّر مسار التفوق.. ماذا يحدث لأطفالنا أمام الشاشات؟

أظهرت دراسة استمرت 15 عاما أن الأطفال الذين يقضون وقتا طويلا أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية معرَّضون بصورة أكبر لخطر الفشل في تحقيق طموحاتهم الدراسية.

وقال فريق من الباحثين في مستشفيات بكندا “إن قضاء وقت طويل أمام الشاشات في مرحلة الطفولة المبكرة يرتبط بانخفاض درجات الأطفال في القراءة والرياضيات”، في حين لم تتأثر مهارات الكتابة لديهم إلى حد كبير.

ووجد الفريق أن قضاء الطفل ساعة واحدة يوميا أمام الشاشة “يرتبط بانخفاض بنسبة 10% في احتمال تحقيق مستويات أكاديمية أعلى”، وذلك بعد مقارنة بيانات أولياء الأمور عن الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة بأداء نحو 3300 تلميذ في مدينة أونتاريو الكندية في اختبارات القراءة والرياضيات.

التدخل المبكر

نُشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية (جاما نتورك أوبن) العلمية، وتشير إلى ضرورة “التدخلات المبكرة لتقليل وقت التعرض للشاشات” للمساعدة في “تحسين التحصيل الدراسي في المرحلة الابتدائية”، وفقا للباحثين.

وصرحت كاثرين بيركن من مستشفى الأطفال المرضى في تورنتو، قائلة “يُعَد وقت التعرض للشاشات جزءا من الحياة اليومية لمعظم العائلات، وقد يكون للتعرض الطويل خاصة للتلفزيون والوسائط الرقمية تأثير ملموس في التحصيل الدراسي للأطفال”.

وقالت جينيفر هوف، مديرة مكتب جودة التعليم والمساءلة، الذي يدير الاختبارات المدرسية المستخدمة في الدراسة، إن النتائج تقدّم “رؤى مهمة عن كيفية تأثير تجارب الطفولة المبكرة -مثل قضاء الوقت أمام الشاشة- في التحصيل الدراسي”.

وأشار الفريق إلى الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى تفاوت التأثير على التحصيل الدراسي، في ضوء تفاوت الوقت الذي يقضيه كل طفل أمام الشاشة إلى جانب “نوع المحتوى الذي يشاهده الأطفال”.