عملية سطو جريئة في قلب اللوفر.. كيف اختفت مجوهرات المتحف في غضون دقائق؟

شهد متحف اللوفر في باريس، صباح اليوم الأحد، عملية سطو مسلح على مجوهرات نفذها لصوص، قبل فرارهم من المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم. وقد أعلن المتحف إغلاق أبوابه طوال اليوم نتيجة للحادث.

استخدام مناشير كهربائية

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن التحقيقات الأولية كشفت أن عملية السطو وقعت ما بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأفاد مصدر أمني بأن اللصوص، الذين لم يُكشف عن عددهم بعد، استخدموا مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها. كما كانوا مزوَّدين بـ”مناشير كهربائية صغيرة” لتنفيذ عملية الاقتحام. وتجري حاليا عمليات تقييم دقيقة لتحديد قيمة المسروقات.

تأكيد رسمي للحادث

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي وقوع الحادث عبر منصة إكس، قائلة “وقعت سرقة هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر. لم تُسجَّل أي إصابات. أنا موجودة في المكان برفقة فرق من المتحف ومن الشرطة. التحقيقات جارية”.

إغلاق المتحف لأسباب استثنائية

من جهته، أعلن متحف اللوفر عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أنه “سيبقى مغلقا اليوم (الأحد) لأسباب استثنائية”. يُذكر أن اللوفر هو المتحف الأكثر زيارة في العالم، حيث استقبل نحو 9 ملايين زائر عام 2024، 80% منهم أجانب.