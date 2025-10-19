فيلم هندي يعرض في قاعات السينما منذ 30 عاما

أصبح فيلم كوميدي رومانسي يُعرض في إحدى دور السينما في بومباي منذ 30 عاما، أطول فيلم عرضا في تاريخ السينما الهندية.

فمنذ طرحه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1995، يُعرض فيلم “ديلفالي دولاهانيا لي جاينجي”، أو “صاحب القلب الشجاع سيأخذ العروس بعيدا”، يوميا في سينما “ماراثا ماندير” الشهيرة في بومباي، العاصمة المالية للهند.

ويقول محمد شاكر (60 عاما) ضاحكا: “شاهدتُه (الفيلم) نحو ثلاثين مرة منذ عام 1996، وسأستمر في مشاهدته”.

ومقابل 40 روبية (حوالي نصف دولار)، يستمتع المشاهدون بقصة الحب هذه بين شاب وشابة يقرران تحدي التقاليد.

منذ طرحه، حوّل الفيلم شاروخ خان إلى نجم سينمائي هندي.

يقول مدير هذه السينما مانوج ديساي “في أيام الأسبوع، عادةً ما يرتادها الطلاب والأزواج الشباب. أما أيام الأحد، فنستقبل حوالي 500 شخص”.

وعُرض الفيلم على شاشات التلفزيون، لكن الكثير يفضلون “القشعريرة” التي يشعرون بها لدى مشاهدتهم العمل على الشاشة الكبيرة.

وجرى تعليق عرض الفيلم لفترة وجيزة عام 2015، ولكن بعد موجة من الانتقادات، عاد إلى دور العرض.

ويقول الناقد السينمائي بارادواج رانغان إن استمرار الفيلم بمثابة رسالة حب للهند التي تسعى إلى التوازن بين القيم القديمة والحديثة.

ويُشير الناقد إلى أن العمل أصبح بمثابة “معلم ثقافي” لأنه “جسّد ببراعة” التوترات بين جيلين.