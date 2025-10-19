لأول مرة في التاريخ.. رصد “مواجهة سماوية” بين ثقبين أسودين يدوران حول بعضهما (شاهد)

تمكن علماء بجامعة توركو في فنلندا من رصد ثقبين أسودين في المجرات يدوران حول بعضهما، ما يقدم أول دليل قاطع على أن هذه الثقوب قد تكون مزدوجة، وذلك وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الفيزياء الفلكية خلال شهر أكتوبر/تشرين الاول الجاري.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة موري فالتونين، عالم الفلك بجامعة توركو، “للمرة الأولى، تمكنا من الحصول على صورة لثقبين أسودين يدوران حول بعضهما البعض”، إذ لم يتمكن علماء الفلك إلا من تصوير ثقوب سوداء فردية من قبل.

وتقع هذه الثقوب في مدار مدته 12 عاما على بعد حوالي 5 مليارات سنة ضوئية من الأرض، وهي تدور حول ما يسميه علماء الفلك “كوازار او جي-28″، ما ينتج “نمطًا واضحًا من تغيرات الضوء في نفس الفترة”، وفق فالتونين.

ويطلق علماء الفلك اسم “الكوازارات” على أنوية شديدة السطوع، يمكن تشبيهها بالشمس، وينشأ ضوؤها عندما يلتهم ثقب أسود الغاز والجسيمات المحيطة بالمجرات.

تغيرات واضحة في الضوء

قال فالتونين إن “الكوازار OJ287 ساطعٌ لدرجة أنه يُمكن رصده حتى من قِبل هواة الفلك باستخدام تلسكوبات خاصة”.

واضاف أن ما يُميزه هو “الاعتقاد بأنه يضم ثقبين أسودين يدوران حول بعضهما البعض، مما يُنتج نمطًا واضحًا من تغيرات الضوء خلال نفس الفترة”.

وتمكن علماء الفلك من قبل من تصوير الثقب الأسود في مركز مجرة ​​درب التبانة، التي تضم كوكب الأرض، وفي مجرة ​​قريبة تدعى “مسييه-87”.

بداية ظهور الفكرة

ظهرت فكرة الثقوب السوداء التي تدور حول بعضها البعض لأول مرة في عام 1982، عندما لاحظ الطالب أيمو سيليانبا من جامعة توركو أن سطوع الثقب يتقلب بانتظام على مدى فترة 12 عامًا.

ولمتابعة حركة “كوزار او جي-28” استخدم الباحثون صورة راديوية لنظام تلسكوب لاسلكي، تم الحصول عليها بواسطة شبكة تضم “راديو استورن”، وهو قمر صناعي روسي مزود بتلسكوب لاسلكي كان قيد التشغيل من عام 2011 إلى عام 2019.

ويرى علماء الفلك أن دراسة حركة الثقوب السوداء بالغ الأهمية لفهم تأثيراتها على المجموعة الشمسية، وتوضيح أبعاد الظواهر الفلكية المرتبطة بها.