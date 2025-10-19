هل تعرف الشهود الخمسة عليك في خلواتك؟ الشيخ ولد الددو يجيب (فيديو)
في حلقة جديدة من برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر، تناول الشيخ محمد الحسن ولد الددو سؤالًا ورد من أحد المشاهدين، قال فيه: “كيف أتخلص من ذنوب الخلوات؟”.
وأجاب الشيخ ولد الددو بأن على الإنسان أن يستحضر دائمًا أنه ليس خاليا بنفسه أبدا، فهو تحت 5 رقابات تحيط به في كل وقت ومكان.
وقال الشيخ إن الرقابة الأولى هي رقابة الملك الديّان، الذي لا يحجب عنه سماء ولا أرض، وهو سبحانه مع عبده في كل لحظة من حياته.
أما الرقابة الثانية فهي رقابة الملائكة الكتبة، فكل إنسان معه 21 ملكًا يكتبون أعماله وأقواله، لا يغيب عنهم شيء.
والرقابة الثالثة هي رقابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تُعرض عليه أعمال أمته، فيعلم المؤمن أن ما يفعله في خلوته سيرفع بتقرير صادق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يستحيي منه؟
رقابة المؤمنين
وأضاف الشيخ أن الرقابة الرابعة هي رقابة المؤمنين، مستشهدًا بقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” (التوبة: 105).
أما الرقابة الخامسة فهي رقابة النفس، كما قال تعالى: “بل الإنسان على نفسه بصيرة” (القيامة: 14)، فالنفس تشهد على صاحبها، وجوارحه تشهد عليه يوم القيامة، مصداقًا لقوله تعالى: “يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين” (النور: 24-25)