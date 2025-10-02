مؤثر صيني يوثق رحلته الأخيرة على الهواء قبل الفاجعة (فيديو)

لقي المؤثر الصيني تانغ فييجي مصرعه أمام أكثر من ألف متابع خلال بث مباشر إثر سقوط مروحيته الشخصية واشتعالها في مقاطعة جيانغ بوسط الصين.

وأظهرت لقطات البث فقدان تانغ السيطرة على الطائرة قبل أن تهوي وتشتعل فيها النيران.

وأكدت السلطات المحلية وفاة تانغ في مكان الحادث متأثرا بالإصابات والحريق، بينما لم يكن يرتدي خوذة أو يحمل مظلة أمان.

طارد حلمه حتى الموت.. مصرع مؤثر صيني إثر تحطم مروحيته أثناء بث مباشر pic.twitter.com/XCvvEcAt1V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2025

وكان تانغ قد أعلن سابقا عبر منصاته أنه تعلم قيادة الطائرة بعد أسبوع من الدراسة النظرية وست ساعات فقط من التدريب العملي، مشيرا إلى امتلاكه مروحية شخصية بوزن 115 كغ وبسرعة قصوى تبلغ 100 كلم/ساعة وارتفاع يصل إلى 600 متر.

وقد نجح في جذب نحو 100 ألف متابع بنشر مقاطع لطيرانه بمروحية تبلغ قيمتها نحو 36 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه سبق وتمكن من النجاة من حادثين سابقين لأسباب تقنية بينها خلل عداد الوقود.

وبعد وفاته، تم تحويل حساب تانغ على منصة البث إلى وضع خاص يتيح المحتوى فقط للمتابعين الحاليين، فيما فتحت الجهات الرسمية الصينية تحقيقا في الحادث دون تسجيل إصابات أو أضرار إضافية، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.