مؤثر صيني يوثق رحلته الأخيرة على الهواء قبل الفاجعة (فيديو)

اللحظات الأخيرة للمؤثر الصيني تانغ فييجي قبل سقوط طائرته ووفاته (مواقع التواصل)
Published On 2/10/2025

لقي المؤثر الصيني تانغ فييجي مصرعه أمام أكثر من ألف متابع خلال بث مباشر إثر سقوط مروحيته الشخصية واشتعالها في مقاطعة جيانغ بوسط الصين.

وأظهرت لقطات البث فقدان تانغ السيطرة على الطائرة قبل أن تهوي وتشتعل فيها النيران.

وأكدت السلطات المحلية وفاة تانغ في مكان الحادث متأثرا بالإصابات والحريق، بينما لم يكن يرتدي خوذة أو يحمل مظلة أمان.

وكان تانغ قد أعلن سابقا عبر منصاته أنه تعلم قيادة الطائرة بعد أسبوع من الدراسة النظرية وست ساعات فقط من التدريب العملي، مشيرا إلى امتلاكه مروحية شخصية بوزن 115 كغ وبسرعة قصوى تبلغ 100 كلم/ساعة وارتفاع يصل إلى 600 متر.

وقد نجح في جذب نحو 100 ألف متابع بنشر مقاطع لطيرانه بمروحية تبلغ قيمتها نحو 36 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه سبق وتمكن من النجاة من حادثين سابقين لأسباب تقنية بينها خلل عداد الوقود.

وبعد وفاته، تم تحويل حساب تانغ على منصة البث إلى وضع خاص يتيح المحتوى فقط للمتابعين الحاليين، فيما فتحت الجهات الرسمية الصينية تحقيقا في الحادث دون تسجيل إصابات أو أضرار إضافية، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

المصدر: الجزيرة مباشر

