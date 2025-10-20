انقطاع عالمي هائل للإنترنت يؤثر في ملايين المستخدمين

تعرض عدد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك مواقع فيسبوك وسناب تشات وزوم، ووحدة الحوسبة السحابية “أمازون ويب” التابعة لشركة أمازون، لانقطاعات في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.

وتعد خدمات أمازون ويب أكبر مزود للحوسبة السحابية في العالم، وتقدم مجموعة من الخدمات تشمل التخزين وقواعد البيانات وتعلم الآلة وأدوات الأمان.

وتمتلك أمازون ويب حصة سوقية تبلغ 30% من سوق البنية التحتية السحابية العالمية، مع قاعدة عملاء تزيد على أربعة ملايين عميل، مما يفسر التأثير العالمي الكبير لانقطاع الخدمة اليوم.

وأصاب العطل أيضا منصة تداول العملات الرقمية “كوين بيس”، وشركة بيربلكسيتي للذكاء الاصطناعي، وعشرات الخدمات الشهيرة الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (إيه بي ميديا) أن موقع داون ديتيكتور، الموقع الإلكتروني الذي يرصد الشكاوى بشأن خدمات الإنترنت، أفاد بارتفاع عدد حالات الانقطاع المبلغ عنها اليوم الاثنين، بما في ذلك أكثر من 2681 حالة في خدمات أمازون ويب.

وجاء في تحديث أصدرته خدمات أمازون ويب “نستطيع أن نؤكد وجود معدلات خطأ كبيرة في الطلبات على قاعدة بيانات دينامو دي بي في منطقة الولايات المتحدة-شرق1-“.

وأضافت “هذه المشكلة أثرت أيضا في خدمات أمازون ويب الأخرى في منطقة الولايات المتحدة-شرق1- أيضا”.

وأوضحت أن “المهندسين يعملون على الحد من تأثير المشكلة والمعرفة الكاملة للسبب الرئيسي لوقوعها”.