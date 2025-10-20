خلاف على “الهامبرغر” ينتهي بإطلاق نار داخل مطعم ماكدونالدز (شاهد)

وجهت الشرطة في مقاطعة بولك بولاية فلوريدا الأمريكية، اتهامات ضد موظف في مطعم ماكدونالدز وعميلين، بعد أن تحول خلاف بسيط حول طلب في نافذة خدمة السيارات إلى شجار عنيف انتهى بإطلاق نار داخل المطعم في ساعة مبكرة من صباح، الأحد.

بداية الشجار وتهديدات العملاء

بدأت الواقعة عندما شعر العميلان بيتر ستوري (20 عاما) و نيكولاس جونز (18 عاما) بالإحباط في طابور خدمة السيارات. وفقا لإفادة الاعتقال، أخبرهما الموظف يوان سوتو (21 عاما) “بكل تهذيب” أن المطعم مشغول للغاية بالأوامر الإلكترونية ولا يمكنه استقبال المزيد من الطلبات.

أدى هذا الرد إلى تصاعد الخلاف، حيث هدد ستوري وجونز بالاعتداء على سوتو، قائلين إنهم “سيلحقون به وينهالون عليه ضربا” وسينتظرون حتى نهاية دوامه. ورغم أن سوتو أخبرهما بأن دوامه لا ينتهي إلا في الرابعة فجرا، قام الاثنان بركن سيارتهما ودخلا المطعم لمواصلة الشجار.

A Polk County McDonald's employee pulled a gun on two angry customers who refused to leave the store, the sheriff's office said. The gun fired during the struggle. https://t.co/epgBdnVydA pic.twitter.com/wPrvUVnIPA — WFLA NEWS (@WFLA) October 17, 2025

شجار يتطور إلى إطلاق نار

قال قائد شرطة مقاطعة بولك، إن أحد العميلين زعم امتلاكه لـ”سويتش” (سلاح آلي معدل) و”30 طلقة”، مهددين بما يمكن تفسيره على أنه نية لـ”إطلاق نار جماعي” في المطعم المزدحم بالزبائن.

ردا على التهديد، سارع سوتو للحصول على مسدسه من الجزء الخلفي من المتجر. وتُظهر لقطات المراقبة سوتو وهو يتقدم نحو جونز ويدفعه قبل أن يتجه نحو ستوري. وأثناء صراع جسدي للسيطرة على السلاح، انطلقت طلقة أصابت ستوري في رقبته.

وبعد الحادث، قام الموظف سوتو بجمع الظرف الفارغ للطلقة من الأرض وأخبر موظفا آخر أنه “يخصه”، وهو ما أدى إلى توجيه التهم لاحقا.