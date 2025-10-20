صور دراماتيكية.. طائرة شحن تنحرف فجأة وتسقط في البحر بعد اصطدام مروع (فيديو)

قُتل شخصان بعد اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية أثناء هبوطها في هونغ كونغ قبل انحرافها عن المدرج والتحطم في البحر فجر اليوم الاثنين.

وقالت شركة تشغيل مطار هونغ كونغ الدولي إن اثنين من موظفي أمن المطار لقيا حتفهما في وقت مبكر اليوم الاثنين بعد انحراف طائرة شحن قادمة من دبي عن المدرج في أثناء هبوطها واصطدامها بسيارة دورية الأمن التي كانت تقلهما وسقوطها في البحر.

Two Hong Kong airport security staff were killed after a cargo plane from Dubai skidded off the runway on landing, and pushed their vehicle into the sea pic.twitter.com/ThYZjbGhMC — Reuters (@Reuters) October 20, 2025

أسوأ حادث منذ ربع قرن

وفي أسوأ حادث طيران في هونغ كونغ منذ 25 عاما، سقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 747 في البحر وغمرت المياه جزءا منها، لكن جميع أفراد الطاقم الـ4 الذين كانوا على متنها نجوا من الحادث.

وقال ستيفن يو المدير التنفيذي لعمليات المطار في هيئة مطار هونغ كونغ إن موظفَي أمن المطار الاثنين كانا لا يتنفسان عند إخراجهما من الماء، وقد تأكدت وفاة أحدهما في مكان الحادث والآخر في المستشفى لاحقا.

وذكرت شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، في بيان أن الحادث الذي وقع في أكثر المطارات استقبالا لحركة الشحن الجوي في العالم كان لطائرة تشغلها شركة الشحن التركية “إير أكت” لصالح طيران الإمارات.

وأضاف يو أن السلطات لا تزال تحقق في السبب الدقيق للحادث حيث يشمل التحقيق الطقس وحالة المدرج والطائرة وطاقمها.

A cargo aircraft skidded off the runway at Hong Kong International Airport early Monday and plunged into the sea, leaving two people dead.

The Boeing 747 freighter, operated by Turkey-based ACT Airlines, veered off the airport’s north runway around 3:50 am while landing from… pic.twitter.com/Vwi0EaiXND — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) October 20, 2025

انحرفت فجأة

وأشار تسجيل لمراقبة الحركة الجوية إلى أن قائد طائرة الشحن أكد أنه يستعد للهبوط على المدرج الذي وقع عليه الحادث، ولم يبلغ عن أي مشاكل فنية في التسجيل.

وأكد مان كا-تشاي كبير محققي الحوادث والسلامة في هيئة التحقيق في حوادث الطيران في هونغ كونغ أن برج المراقبة الجوية وجه الطائرة للهبوط على المدرج الشمالي، وأضاف “لم نتلق أي رسالة من الطيار يطلب فيها المساعدة”.

وقال يو إن سيارة دورية الأمن كانت مكلفة بحراسة المدرج الشمالي على طول طريق يقع خارج سياج المدرج. وأضاف أنها كانت تعمل في منطقتها المعتادة و”بالتأكيد لم تندفع إلى المدرج”.

وتابع أن الطائرة انحرفت فجأة إلى اليسار بعد هبوطها على المدرج ثم اصطدمت بالسيارة وهو “مسار غير طبيعي”.

الرحلات لم تتأثر

وأكد يو أن الرحلات الجوية في مطار هونغ كونغ لم تتأثر، مضيفا أن المدرج الشمالي في المطار سيعاد فتحه بعد الانتهاء من فحوصات السلامة.

وقالت السلطات إن المدرجين الجنوبي والأوسط يعملان بشكل طبيعي.

وأظهرت الصور التي التقطت بعد الحادث طائرة شحن تحمل شعار شركة طيران إير أكت مغمورة جزئيا في الماء بالقرب من حاجز المطار البحري مع وجود مزلاج نجاة مفتوح وانفصال مقدمة الطائرة عن الذيل.

وقالت شركة طيران الإمارات إن الرحلة إي كيه 9788 تعرضت لأضرار عند هبوطها في هونغ كونغ اليوم وهي طائرة شحن من طراز بوينغ 747 مستأجرة من شركة إير أكت التي تقوم بتشغيلها.

💢 A cargo plane skidded off the runway while landing at Hong Kong Airport, killing 2 ground staff 🛬 The aircraft plunged into the sea after colliding with a security patrol vehicle https://t.co/8w5gc9vBUq pic.twitter.com/BkfhymVmlu — Anadolu English (@anadoluagency) October 20, 2025

وأضافت طيران الإمارات أنه تم التأكد من سلامة الطاقم وأنه لم تكن هناك أي حمولة على متن الطائرة.

وشركة طيران إير أكت هي شركة تركية توفر سعة شحن إضافية لشركات الطيران الكبرى.

وذكر موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية أن الطائرة عمرها 32 عاما وكانت تُستخدم في نقل الركاب قبل تحويلها إلى طائرة شحن.

ويعدّ مطار هونغ كونغ الدولي من الأكثر ازدحاما في العالم في مجال الشحن الجوي، وهذا الحادث من الأخطر فيه منذ بدء تشغيله عام 1998.

وبدأ المطار تشغيل مدرج ثالث في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وبلغت كلفة أعمال التوسعة التي استمرت 8 أعوام، 18 مليار دولار أمريكي.