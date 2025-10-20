“كيف أرى أمي بعد وفاتها؟”.. الشيخ ولد الددو يجيب عن سؤال مؤثر (فيديو)

في حلقة جديدة من برنامج “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر، ورد سؤال مؤثر من إحدى المشاهدات قالت فيه “منذ وفاة والدتي لا أستطيع أن أعود إلى حياتي الطبيعية، ودائما أفكر فيها. هل فعلا سأراها بعد وفاتي؟”.

وأجاب ضيف البرنامج الشيخ محمد الحسن ولد الددو بأن هذا الحزن الشديد الذي تجده السائلة على والدتها هو من إلقاء الشيطان، موضحا أن البشر جميعا يموتون والإنس والجن يموتون.

وأضاف الشيخ الددو أن أحب الناس إلينا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله له: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30]، وقال أيضًا: {أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} [الأنبياء: 34].

وتابع الشيخ: فإذا كانت وفاة النبي ﷺ هي أعظم المصائب وأكبر مصيبة بالنسبة إلينا، نتعزى بها عن كل المصائب، فكل ما دون ذلك لا يساوي شيئا.

من عمل الشيطان

ودعا الشيخ السائلة إلى التحلي بالصبر والإيمان، وألا تترك نفسها فريسة للهم والغم، وأن تعلم أن هذا من عمل عدوها ومن خطواته، مستشهدا بقول الله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} [النور: 21].

وأشار الشيخ الددو إلى أن المؤمن الصالح الذي يستقيم على طاعة الله، سيلتقي بأحبّته في الجنة، إذا كانوا من أهل الإيمان، مستدلًّا بقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21].

وختم الشيخ بالقول إن من كانوا من أهل الاستقامة والهدى واتبعتهم ذريتهم بإيمان يجمعهم الله بذريتهم.