لحظة ألهبت مشاعر المصريين.. بطل “مزلقان المنيا” ينقذ امرأة في توقيت حاسم (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة بطولية وإنسانية نفذها أحد مراقبي الأبراج في نقطة عبور مشاة “مزلقان” مدينة مغاغة بمحافظة المنيا جنوبي مصر، حيث نجح في إنقاذ حياة امرأة كانت على وشك الموت أسفل عجلات القطار.

وتظهر في مقطع الفيديو محاولة المرأة عبور شريط السكة الحديد في توقيت خاطئ، رغم غلق المزلقان واقتراب القطار بسرعة عالية. وفي لحظة حاسمة، نجح المراقب ويدعى فارس منصور، بحسب ما قالت صحف محلية، في سحب المرأة بعيدا عن القضبان قبل ثوانٍ معدودة من مرور القطار، لينقذها من موت محقق.

مشهد بطولي.. مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا pic.twitter.com/4UAi1Dcmyf — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) October 19, 2025

لاقت الواقعة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بشجاعة المراقب وتفانيه في أداء عمله، واعتبروا ما فعله نموذجا للبطولة والإخلاص والإنسانية.