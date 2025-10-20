نيران فوق السحاب تثير ذعر المسافرين وتحول رحلة جوية إلى مشهد طوارئ (فيديو)

شهدت رحلة الخطوط الجوية الصينية رقم “CA139” المتجهة من هانغتشو إلى سول حادثا مثيرا للذعر، السبت، بعدما اندلع حريق مفاجئ في رف الأمتعة بسبب بطارية ليثيوم اشتعلت تلقائيا داخل حقيبة أحد الركاب.

ونشر ركاب على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في المقصورة، وسط صرخات استغاثة وصيحات “حريق! حريق!” من الركاب، وهرع طاقم الضيافة لإخماد النيران باستخدام طفايات الحريق المحمولة.

Today, an Air China flight (CA139) from Hangzhou to Incheon was forced to make an emergency landing in Shanghai, China, after a lithium battery in a passenger’s overhead bag caught fire. pic.twitter.com/emRolEYbmj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 18, 2025

وقال أحد الركاب لوسائل الإعلام الصينية “سمعنا صوت فرقعة قوية، ثم اشتعلت النيران فوق الخزائن العلوية وبدأ الدخان يملأ المكان، كان الموقف مرعبًا”.

وبحسب بيان شركة الخطوط الجوية الصينية عبر حسابها الرسمي على منصة “ويبو”، فإن الحريق نجم عن انفجار بطارية ليثيوم وجرى التعامل معه بسرعة وفقًا للإجراءات المتبعة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

هبوط اضطراري

وأعلنت الشركة أن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار بودونغ بشنغهاي لضمان السلامة، قبل أن يتم إرسال طائرة أخرى لاستكمال الرحلة إلى كوريا الجنوبية.

وأفادت بيانات موقع “Vari Flight” بأن الطائرة أقلعت من مطار هانغتشو شياوشان الساعة 9:47 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر أن تصل إلى مطار إنتشون بسول الساعة 3:00 مساء، لكنها هبطت اضطراريا في شنغهاي الساعة 11:07 صباحا.

وأثار الحادث جدلا واسعا على الإنترنت في الصين حول إجراءات السلامة الخاصة ببطاريات الليثيوم على متن الطائرات، إذ تساءل مستخدمون عن كيفية مرور البطارية عبر الفحص الأمني، في حين أشار آخرون إلى أن الرحلات الدولية لا تشترط شهادة السلامة “3C” التي تُطلب عادة في الرحلات الداخلية.

وأكدت الشركة أنها تجري تحقيقات فنية لمعرفة السبب الدقيق للاشتعال، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية مراجعة معايير السلامة المتعلقة بنقل البطاريات وأجهزة الطاقة المحمولة على متن الطائرات.