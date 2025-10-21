الدواء فيه سم قاتل.. الصحة العالمية تحذر من علاج تسبب في وفاة 24 طفلا

تسبب دواء للسعال في وفاة 24 طفلا في الهند، مما أثار تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن استمرار وجود ثغرات في الرقابة على الأدوية المحلية.

وقالت المنظمة إن الأطفال توفوا بعد تناول شراب “كولدريف” لعلاج السعال، الذي تصنعه شركة سريسان للأدوية، وأظهرت الاختبارات احتواءه على مادة ثنائي إيثيلين جلايكول السامة بكميات تقارب 500 ضعف الحد المسموح به.

وأوضح روتيندو كوانا، المسؤول في منظمة الصحة العالمية، أن الهند أحرزت بعض التقدم بعد إدخال متطلب جديد لاختبار الأدوية للكشف عن ملوثات قبل التصدير، لكنه أشار إلى استمرار “فجوة تنظيمية” تتعلق بالأدوية التي تباع محليا دون خضوعها لهذه الفحوص.

وتأتي هذه الحوادث بعد عامين فقط من التعهدات العالمية لتشديد الرقابة على الأدوية، عقب وفاة ما لا يقل عن 300 طفل في العالم، بسبب سموم مماثلة في أدوية شراب مصنوعة في الهند وإندونيسيا.