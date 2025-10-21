“متسابقات” على ظهور البقر في جبال سويسرا

من خط انطلاق رسم بالتبن في قلب جبال سويسرا، اندفعت 9 بقرات “وفارساتها” من أجل الفوز بلقب سباق “جائزة البقرة الكبرى”.

ومع بداية السباق يختلط وقع الأقدام مع أصوات الأجراس المعلقة في رقاب البقرات، التي سرعان ما تبدأ بالقيام بما يحلو لها.

وتقتصر المشاركة في السباق، الذي يقام على هامش سوق شهير للأجبان، على النساء فقط.

ويقام السباق منذ عام 2006، في فلومزيربرغ في كانتون سانت غال الناطق بالألمانية بالقرب من الحدود مع النمسا وليشتنشتاين، قبل أسابيع قليلة من بداية تساقط الثلوج.

وتحصل البقرة الفائزة بالسباق على جائزة عبارة عن كيس علف زنته 40 كيلوغراما، فضلا عن جرس تقليدي لجبال الألب وباقة من الزهر.

وبمناسبة السباق، زينت قرون البقرات بإكليل من الزهر، التي يتم وضعها في اللحظة الأخيرة قبل بدء السباق حتى لا تلتهما الأبقار.

وقالت سيلينا غاديانت، 22 عاما، وهي مدربة البقرة “كوبرا” الشقراء من جبال الألب “لا يمكن ركوب البقرة مثل الحصان. فلا يمكن التحكم بالبقرة، هذا هو الفرق الرئيسي”.

وقد احتفظت البقرة “فيولا” بلقب السباق للعام الثاني على التوالي.

وقال منظم السباق ريمو روب إن زوجات المزارعين اقترحن الفكرة في البداية، لكن الرجال لم يقتنعوا بها.

وأضاف أن النساء قررن التدريب على الأمر بشكل سري، ليتحول السباق إلى الحدث الرئيسي في موسم الخريف مستقطبا بين أربعة وخمسة آلاف شخص إلى المنطقة.