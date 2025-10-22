مصرع 63 شخصا على الأقل باصطدام حافلتين في أوغندا (فيديو)

أعلنت الشرطة الأوغندية مصرع 63 شخصا على الأقل وإصابة عدد غير محدد من الركاب، بحادث سير مروع وقع اليوم الأربعاء على الطريق السريع الرابط بين العاصمة كامبالا ومدينة غولو في شمال البلاد.

وذكرت الشرطة في بيان عبر منصة إكس أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين حافلتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين أثناء عملية تجاوز خطرة، مما أدى إلى سلسلة من الاصطدامات شملت 4 مركبات أخرى فقدت السيطرة وانقلب بعضها عدة مرات.

وأوضح البيان أن أحد السائقين حاول تفادي الاصطدام بمركبة أمامه، لكنه تسبب في ردّ متسلسل أدى إلى الحادث الكارثي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كرياندونغو وعدة مرافق طبية قريبة، ولم تُعلن السلطات بعدُ العدد النهائي للمصابين أو حالاتهم الصحية.

TRAGEDY ON KAMPALA-GULU HIGHWAY 63 Dead in Midnight Crash at Kitaleeba A fatal four-vehicle collision involving two buses, a lorry, and a Toyota Surf has claimed 63 lives and left many injured near Asili Farm. Police urge extreme caution as investigations continue.#CapitalFm pic.twitter.com/P8wbK4eh0q — Capital FM Uganda (@CapitalFMUganda) October 22, 2025

تحقيقات أولية

وتشير التحقيقات إلى أن سبب الحادث هو محاولة الحافلتين تجاوز مركبتين أخريين (شاحنة وسيارة) في وقت واحد، مما أدى إلى الاصطدام وجها لوجه.

يُعد الحادث من أكثر الكوارث المرورية دموية في أوغندا خلال السنوات الأخيرة. وتكشف الإحصاءات الرسمية أن البلاد سجلت أكثر من 5100 وفاة في حوادث الطرق عام 2024، معظمها بسبب السرعة الزائدة والتجاوز المتهور، بحسب بيانات شرطة المرور الأوغندية.

ويربط طريق كامبالا-غولو بين العاصمة ومناطق شمال البلاد، ويُعد من أكثر الطرق ازدحاما.