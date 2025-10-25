سلطعونات حمراء تحول جزيرة أسترالية إلى لوحة فنية حية (فيديو)

شقت عشرات الملايين من السلطعونات الحمراء طريقها إلى المحيط كجزء من هجرتها السنوية في جزيرة “كريسماس” الأسترالية.

وصرحت أليكسيا جانكوفسكي، القائمة بأعمال مديرة منتزه جزيرة كريسماس الوطني، أن هناك ما يصل إلى 200 مليون من السلطعونات المتوطنة، في هذه الجزيرة الأسترالية الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي.

ومن المتوقع أن يشق ما يصل إلى 100 مليون منها طريقها من جحورها في الغابات إلى الشاطئ حيث تتكاثر.

وأضافت جانكوفسكي أن السرطانات تبحث عن الظل في منتصف النهار، لكن خلال الصباح الباكر وأواخر فترة ما بعد الظهر تشهد مسيرة واسعة وبطيئة تجعلها تنتقل إلى الساحل عبر الطرق والحدائق مسببة حالة من الازدحام المروري.

ويبدأ موسم هجرة السلطعون إلى المحيط الهندي عابرًا جزيرة كريسماس، ليبدأ عملية التكاثر بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني من كل سنة.

ويقود ذكور السلطعون الأفواج وتتبعها الإناث، وتهاجر من الغابة نحو المحيط الهندي حتى تتمكن من التزاوج، وتسير معًا عبر المدن والجسور المصنوعة خصيصًا لهم، وتغطي الأفواج الحمراء كل شيء في طريقها.

وتسعى حكومة الجزيرة -عبر عدد من التدابير- لحماية أفواج السلطعون ومساعدتها على العبور، في حين يتدفق السياح ليشاهدوا الرحلة المذهلة، ويُسمح للزوار بالسير بين السرطانات الزاحفة مع توخي الحذر.

وأفادت الحكومة بأن عددًا متزايدًا من السلطعون يَنفق خلال الهجرة السنوية بسبب سحق الآلاف بواسطة المركبات، بينما يتعرض البعض الآخر لخطر الجفاف عند عبورها بعض المناطق.

ويتزاوج السلطعون داخل الجحور القريبة من البحر، وتبقى الإناث -التي تفوق عدد الذكور بشكل كبير- في الخلف حتى تصبح جاهزة لإنتاج البيض، وهو ما يحدث في غضون 3 أيام.

وتبقى أفواج السلطعون في الجحور لمدة أسبوعين استعدادًا لتوزيع بيضها في المحيط، وتحشد الإناث على الشاطئ حتى تتمكن من إطلاق بيضها في المياه.