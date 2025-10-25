نتيجة ناجعة ناجحة”.. الأسير الفلسطيني المحرر الشيخ ناجي الجعفراوي يكشف سر حفظ القرآن في غزة (فيديو)

في حلقة جديدة من برنامج “أيام الله”، استضافت قناة الجزيرة مباشر الأسير الفلسطيني المحرر الشيخ ناجي الجعفراوي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف في غزة، الذي تحدث عن الطريقة التي يتبعها قطاع غزة في تخريج جيل من حفظة كتاب الله رغم ظروف الحصار والدمار.

وردًا على سؤال أحد المشاهدين حول سر تميز الحفاظ في غزة، أجاب الشيخ الجعفراوي: التخطيط والترتيب والتنظيم يقود إلى نتيجة ناجعة ناجحة، ولذلك فإن الخطط المرتبة المنظمة التي تراعي الفوارق الفردية بين الحفظة على اختلاف أعمارهم وأجناسهم. ومستويات تحصيلهم. هذا أولا.

وأضاف: ثانيا من الأمور المهمة جدا اعتماد طريقة السرد في تسميع القرءان الكريم بشكل كامل لا بشكل مقتضب. يحفظ الإنسان الصفحة ثم يحفظ الصفحتين أو الصفحتين معا وهكذا. الـ5 معا أو الـ10 معا، الجزء كاملا لا ينتقل إلى السورة التي بعدها ولا الجزء الذي بعده إلا حينما يسرد الجزء السابق من أول آية إلى آخر آية هذه كانت أفضل طريقة عشناها.

واستطرد قائلا :لذلك شاهدنا النتائج التي شاهدتموها جميعا حينما جلس على أنقاض أحد مساجدنا المدمرة، أكثر من 1500 حافظ وحافظة لكتاب الله على مدار عامين يقرأون القران الكريم على جلسة واحدة غيبا عن ظهر قلب من سورة الفاتحة إلى سورة الناس.

الشيخ الملازم والقرين المساند

وأوضح الجعفراوي أن الأمر الثالث لابد للإنسان أن يستعين بشيخ يلزمه، ولابد أن يكون لكل حافظ شيخ يلزمه يراجع معه كتاب الله يشجعه ويحفزه.

وأشار إلى أن الأمر الرابع أن يكون للحافظ قرين يشد أزره به قال تعالى “واجعل لي وزيرا من أهلي” وقال سبحانه ” قال سنشد عضدك بأخيك” يتنافس معه ويتبادلان الهمة في حفظ كتاب الله.

وختم الجعفراوي بقوله: أخيرا أن يستعين بالدعاء، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في كل شؤونه، في كل أوقاته، في سجوده، في قيام الليل، أن يعينه وييسر له حفظ القرآن قال تعالى “ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر”.