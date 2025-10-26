لماذا تعيش النساء أكثر من الرجال؟

منذ أن دونت البشرية سجلاتها الأولى، ظلت النساء يعشن أطول من الرجال، في كل الثقافات تقريبا، وعلى مر العصور.

ومع التقدم في الطب وتحسن جودة الحياة، تقلصت الفجوة بين الجنسين قليلا، لكن العلماء يقولون إن هذه القاعدة الراسخة لا يبدو أنها ستختفي قريبا لأن جذورها، كما اتضح، تمتد إلى أعماق التطور ذاته.

فك لغز التميز الأنثوي

فريق بحثي دولي من معهد ماكس بلانك لعلوم الأنثروبولوجيا التطورية في مدينة لايبتسيغ الألمانية، حاول فك لغز هذا “التميز الأنثوي” في طول العمر، من خلال دراسة شملت أكثر من 1176 فصيلة من الثدييات والطيور، بل وحتى الزواحف والحشرات.

النتائج، التي نشرت في مجلة ساينس أدفنسيز، قدمت تفسيرا بيولوجيا مشوقا: في عالم الثدييات، تميل الإناث إلى العيش أطول من الذكور بنسبة 12% في المتوسط، بينما يعيش ذكور الطيور أطول من الإناث بنسبة 5% في أغلب الأنواع.

السر في الكروموسومات

السر، بحسب العلماء، قد يكمن في الكروموسومات. لدى إناث الثدييات اثنان من الكروموسوم “إكس”، بينما يحمل الذكور “إكس” واحدا و”واي” آخر. هذه التركيبة تمنح الإناث – على ما يبدو – درعا وراثيا مزدوجا ضد الطفرات الجينية الضارة، وهو ما يعرف بفرضية “الجنس غير المتجانس”.

كسر القاعدة

لكن القصة ليست وراثية بالكامل. فبحسب رئيسة الفريق، يوهانا شتارك، هناك فصائل تكسر القاعدة، خصوصا بين الطيور الجارحة، حيث تكون الإناث أكبر حجما وأطول عمرا. وتشير يوهانا شتارك إلى أن “كروموسومات الجنس جزء من القصة، لكنها ليست الرواية الكاملة”.

ثمن الرجولة المفرطة

العلماء وجدوا أن استراتيجيات التكاثر تلعب دورا آخر في تحديد العمر. في الأنواع التي يتنافس فيها الذكور بعنف على الإناث – كالغوريلات والبابون – يدفع الذكور ثمن “الرجولة المفرطة” باختصار أعمارهم. أما الطيور، التي تميل إلى الارتباط الأحادي، فتعيش ذكورها أعمارا أطول نسبيا، بفضل حياة أقل صخبا وصراعا.

رعاية الصغار

ومن منظور أكثر دفئا، يرى الباحثون أن رعاية الصغار قد تكون أحد أسرار طول عمر الإناث. فالأم، التي تستثمر وقتا وجهدا في تربية صغارها، تحصل – على ما يبدو – على مكافأة من الطبيعة: حياة أطول تتيح لها رؤية أبنائها يكبرون ويستقلون.

ورغم أن ظروف الحياة في حدائق الحيوان تختلف جذريا عن البرية، فقد وجد الفريق أن الفجوة العمرية بين الجنسين تظل قائمة، وإن كانت أضيق، وهو ما يشبه حال الإنسان الحديث: الطب والرعاية الصحية يقللان الفارق، لكن لا يمحونه.

منح الطبيعة

وفي النهاية، تقول الدراسة إن هذا التفاوت في الأعمار ليس مصادفة، بل نتاج ملايين السنين من التطور. النساء – مثل إناث الثدييات الأخرى – وهبن من الطبيعة مزيجا من الجينات والاستراتيجيات التي تجعل حياتهن أطول قليلا.. وربما أكثر حكمة أيضا.

ومهما تقدم الطب، ستبقى المرأة – على الأرجح – تعيش أطول من الرجل. ليس لأنها أكثر حذرا أو حظا، بل لأن التاريخ التطوري نفسه انحاز، منذ البداية، إلى صالحها.