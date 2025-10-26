هل يستمر خطباء المنابر في نصرة أهل غزة أم يتوقفوا طالما توقفت الحرب؟ الشيخ ناجي الجعفراوي يجيب (فيديو)

في حلقة جديدة من برنامج “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر طرِحَ أحد المشاهدين سؤالا حول ما إذا كان خطباء المنابر يجب أن يستمروا في نصرة إخوانهم في فلسطين أم يتوقفوا عند حد انتهاء الحرب.

وأجاب ضيف البرنامج الأسير الفلسطيني المحرر الشيخ ناجي الجعفراوي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف بغزة مستندا إلى الحديث النبوي الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري أنهما قالا: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته”.

وأشار الجعفراوي أيضا إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده و الترمذي في سننه وغيرهم ولفظه في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره”.

وأوضح الجعفراوي أن نصرة المظلوم ليست مقيدة بشكل واحد أو بوقت محدد، وأن الظلم الذي يعانيه أهل فلسطين عامةً وغزة خصوصًا هو أعظم مظلومية ماد دام الاحتلال مستمرا، ولا ينبغي التوقف عن نصرتها بمجرد توقف الحرب.

وأكد أن النصرة تكون بأشكال متعددة: بالكلمة والجهد والمال والدعم والدعاء، وأن أقلّ هذه الأشكال هو الدعاء.

هل يستمر خطباء المنابر في نصرة أهل #غزة أم يتوقفوا طالما توقفت الحرب؟ لمشاهدة حلقة #أيام_الله كاملة https://t.co/GXuJ9arKFo pic.twitter.com/kD1CSePN5m — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2025

لا حد ولا موعد للنصرة

وقال الجعفراوي “النصرة لا تقف عند حد وليس لها موعد طالما عاش الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال فهو مظلوم بحاجة لمن ينصره. ولذلك هذه النصرة لابد وأن تستمر سواء كانت في وقت الحرب أثناء العدوان أم بعد توقفه”.

وأشار إلى أن آثار الحرب تبقى بعد انتهاء العمليات العسكرية، مستدلاً بمشاهد الدمار واحتياجات المدنيين من غذاء وماء ودواء، وسأل: “هل يعيش الناس بأريحية؟ هل يسهل على الناس أن يجدوا لقمة عيشهم؟ شربة ماء؟ دواء؟ أبداً.. الناس لا تزال تعيش الآلام والمصاعب”.

واختتم الجعفراوي دعوته بالتعبير عن أمله في استمرار وقوف “أهلنا وعمقنا الممتد في العالم أجمع، وفي عالمنا العربي والإسلامي على وجه الخصوص، وبشكل أخص من إخواننا الشيوخ والعلماء والدعاة”. وأضاف أن “عهدنا بهم وحسن ظننا بهم” في مواصلة النصرة بكل الوسائل المتاحة.