مشهد تاريخي.. تفجير برجي تبريد محطة نووية سابقة في قلب بافاريا الألمانية (فيديو)

شهدت بلدة غوندريمينغن البافارية في ألمانيا هدم برجي التبريد التابعين لمحطة الطاقة النووية السابقة بتفجير محكم.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عملية الهدم أسقطت أكثر من 56 ألف طن من الخرسانة في ثوان معدودة، وسط حضور جماهيري كبير جاء لمتابعة الحدث الذي شكل محط اهتمام محلي.

وأفادت شركة الطاقة “آر دبليو إي” بأن بلدية غوندريمينغن خصصت مناطق مراقبة ومناطق محظورة حول موقع التفجير لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتابعين، كما نظّمت بعض المطاعم فعاليات جماهيرية لمشاهدة الحدث.

وتأتي عملية الهدم بعد إيقاف تشغيل المحطة نهاية عام 2021، إلى جانب محطتي بروكدورف وغرونده، استجابة لسياسة التحول في مصادر الطاقة الألمانية.

وبحسب مصادر هندسية، تضمنت عملية الهدم ثلاث مراحل تفجيرية: انفجار أول لطرد الحيوانات البرية القريبة، والثاني لإسقاط البرج الأول، والثالث لإسقاط البرج الثاني. ومن المتوقع أن تستمر أعمال تفكيك المحطة حتى عام 2040 وفق التقديرات المحلية.