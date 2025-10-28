منوعات|ألمانيا

مشهد تاريخي.. تفجير برجي تبريد محطة نووية سابقة في قلب بافاريا الألمانية (فيديو)

People await the demolition of the cooling towers of disused nuclear plant in Gundremmingen, Germany, October 25, 2025. REUTERS/Michaela Stache
ينتظر الحاضرون هدم أبراج التبريد التابعة لمحطة الطاقة النووية المتوقفة عن العمل في غوندريمينغن بألمانيا (رويترز)
Published On 28/10/2025
آخر تحديث: 03:53 PM (توقيت مكة)

شهدت بلدة غوندريمينغن البافارية في ألمانيا هدم برجي التبريد التابعين لمحطة الطاقة النووية السابقة بتفجير محكم.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عملية الهدم أسقطت أكثر من 56 ألف طن من الخرسانة في ثوان معدودة، وسط حضور جماهيري كبير جاء لمتابعة الحدث الذي شكل محط اهتمام محلي.

TOPSHOT - (COMBO) This combination of photos taken and created on October 25, 2025 shows the decommissioned nuclear power plant Gundremmingen in Gundremmingen, southern Germany, prior (top) to the controlled demolition of the plant's two cooling towers at 12:00 pm GMT+2, and after the controlled demolition.
محطة غوندريمينغن قبل (في الأعلى) عملية الهدم المحكم لبرجي التبريد التابعة للمحطة وبعد عملية الهدم. (الفرنسية)

وأفادت شركة الطاقة “آر دبليو إي” بأن بلدية غوندريمينغن خصصت مناطق مراقبة ومناطق محظورة حول موقع التفجير لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتابعين، كما نظّمت بعض المطاعم فعاليات جماهيرية لمشاهدة الحدث.

وتأتي عملية الهدم بعد إيقاف تشغيل المحطة نهاية عام 2021، إلى جانب محطتي بروكدورف وغرونده، استجابة لسياسة التحول في مصادر الطاقة الألمانية.

وبحسب مصادر هندسية، تضمنت عملية الهدم ثلاث مراحل تفجيرية: انفجار أول لطرد الحيوانات البرية القريبة، والثاني لإسقاط البرج الأول، والثالث لإسقاط البرج الثاني. ومن المتوقع أن تستمر أعمال تفكيك المحطة حتى عام 2040 وفق التقديرات المحلية.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

