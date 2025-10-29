شاهد: مراسلو الجزيرة مباشر في غزة يحتفلون بزفاف الزميل طلال العاروقي
على وقع الزفة الفلسطينية والدبكة وأهازيج الفرح، احتفل مراسلو الجزيرة مباشر في قطاع غزة بزفاف الزميل طلال العاروقي، في مشهد إنساني دافئ أعاد بعضا من البهجة إلى قلوب الغزيين الذين أنهكتهم شهور العدوان المتواصل.
وأقيم العرس في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث امتلأ المكان بزملاء العمل والأصدقاء والأقارب الذين شاركوا العريس فرحته رغم الظروف القاسية التي يعيشها أهالي غزة.
وتعالت الزغاريد على أنغام الأغاني الفلسطينية الشهيرة، بينما تبادل الحضور التهاني بابتسامات حملت مزيجا من الفرح والتحدي.
وشهدت المناسبة مشاهد عفوية مبهجة، حيث اصطف الزملاء لتقديم النقوط للعريس طلال، في تقليد فلسطيني أصيل يعبر عن المحبة والتكافل، وسط تصفيق وضحكات خففت –ولو مؤقتا– من ثقل الحصار والدمار.
ورغم أن الحرب لا تزال تلقي بظلالها على غزة، فإن عرس العاروقي بدا كمساحة صغيرة للفرح المؤجل، ورسالة من أبناء القطاع بأن الحياة لا تهزم، وأن الفرح ممكن حتى في قلب الركام.