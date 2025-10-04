من “جلباب أبي” إلى “تيتانيك”.. صورة عبلة كامل تجتاح المنصات وكيت وينسليت تتفاعل (شاهد)

عادت الفنانة المصرية عبلة كامل لتتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة مركبة بالذكاء الاصطناعي وُضعت فيها إلى جانب نجمي هوليوود كيت وينسليت وليوناردو دي كابريو.

وجاءت الصورة المقتبسة من مشهد شهير ضمن مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، لتظهر عبلة كامل جالسة بين بطلي فيلم “تيتانيك” بطريقة ساخرة، ما أثار موجة واسعة من التعليقات التي مزجت بين الطرافة والإعجاب بأيقونة الشاشة المصرية.

كيت وينسليت تدخل على الخط

المفاجأة كانت في تدخل كيت وينسليت نفسها، التي نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، معربة عن دهشتها من كثرة تكرارها في التعليقات والرسائل التي تصلها.

وقالت “أواصل رؤية هذه الصورة في التعليقات والرسائل. إنها تبدو جيدة بالفعل، لكنني سأكون ممتنة إذا توقفتم عن إرسالها لي. يجب أن أقول إنني أحب زيّها المصري التقليدي حقًا”.

وأثار رد وينسليت سيلًا جديدًا من التعليقات الساخرة، إذ رأى متابعون أن النجمة العالمية أصبحت بدورها هدفًا لظاهرة “الميمز” المصرية الشهيرة، ما أضاف بعدًا جديدًا للترند على منصات التواصل.

“لن أعيش في جلباب أبي”

يشار إلى أن مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” من بطولة النجم الراحل نور الشريف، وعبلة كامل ومحمد رياض وحنان ترك وناهد رشدي وياسر جلال ووفاء صادق ومنال سلامة، وهو مقتبس عن رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس.

ويتناول العمل حياة أحد رجال الأعمال العصاميين الذي بدأ من تحت الصفر، إلى أن صار مليونيرا، وتأثير رحلة صعوده وثرائه الفاحش على أسرته واختياراتهم بالحياة.

ويعشق كثير من المصريين شخصيتي فاطمة وعبد الغفور البرعي، للدرجة التي تجعل الكثيرين يواصلون مشاهدة المسلسل الذي تم إنتاجه عام 1996 بالحماسة ذاتها مرة بعد أخرى، دون كلل أو ملل.

“تيتانيك”

أما فيلم “تيتانيك” الذي أخرجه جيمس كاميرون وقام ببطولته الثنائي ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، فيتناول كارثة غرق سفينة الركاب الإنجليزية العملاقة (تيتانيك) في رحلتها الأولى بالمحيط الأطلسي، وهي أكبر باخرة نقل ركاب تم بناؤها في ذلك الوقت.

وكُتب لـ “تيتانيك” دخول كتب التاريخ كأضخم فيلم قدّم قصة غرق السفينة الشهيرة، وأطلق نجمين استطاعا شق طريقهما في هوليود، ليصبحا من أهم نجومها ويفوزان بأعلى الجوائز، ولكن الأهم أنه لا يزال في ذاكرة الجمهور كأحد أبرز الأفلام الكلاسيكية الحديثة.