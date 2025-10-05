القمر يهرب من الأرض.. ما علاقة موجات البحر؟ وكيف أثّر على عدد ساعات النهار؟

ربما يبدو القمر، بأشكاله المختلفة، ثابتا في السماء، لكنه في الواقع يتحرك باستمرار ويبتعد عن الأرض قليلا كل عام، وفق حسابات العلماء، لكن حركته لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ويؤكد علماء الفيزياء الفلكية، وفق موقع (تكنو ساينس) العلمي، أن القمر يبتعد حوالي 3.8 سنتيمتر سنويًا عن الأرض، وذلك اعتمادا على قياسات دقيقة للمسافة بين الأرض والقمر باستخدام أشعة الليزر.

وأوضح عالم الفيزياء ستيفن ديكربي، في مقال نشره بموقع (ذا كونفرساشين) المختص بالشؤون العلمية، أنه لحساب هذه المسافة يقوم العلماء بإرسال أشعة ليزر من الأرض إلى عاكساتٍ وضعتها بعثة أبولو على سطح القمر. ويقيس العلماء الوقت الذي يستغرقه الضوء في رحلته ذهابًا وإيابًا، وعلى أساسه يقومون بحساب المسافة بدقة تصل إلى سنتيمتر واحد.

ويبعد القمر عادةً عن الأرض مسافة 385 ألف كيلومتر، لكن مع حركته المستمرة حول الأرض تتغير هذه المسافة بمقدار 20 ألف كيلومتر تقريبًا أثناء دورانه حول كوكبنا. وهذا التغيير هو السبب في أن القمر يبدو بأشكال مختلفة.

سبب ابتعاد القمر

ويقدم العملاء إجابة بسيطة ومختصرة لسبب ابتعاد القمر عن الأرض، وهو حركة المد والجزر، وتأثيرها على جاذبية الأرض.

وحركة المد والجزر هي ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر، وتنتج أساسًا عن جاذبية القمر، وبدرجة أقل، جاذبية الشمس، على محيطات الأرض.

ووفق ما يقوله علماء الفيزياء الفلكية فإن حركة المد والجزر تغير من درجة جاذبية الأرض، وتدفع القمر قليلا إلى الأمام، وبالتالي يبتعد قليلا عن الارض، لكن هذا التأثير يتم بشكل تدريجي ومحدود.

🌕 The Moon Is Moving Away from Earth at an Alarming Rate 🌍🚨 Drifting 3.8 cm farther every year, the Moon’s slow escape could one day change tides, shorten eclipses, and even affect Earth’s rotation. A cosmic shift in motion… happening right now. pic.twitter.com/MdBB478oT4 — World War 3 (@Worldwar_3_) August 4, 2025

التاثير على الأرض

ويرى العلماء أنه مع ابتعاد القمر في مداره قليلا عن الأرض، تقل سرعة دوران الأرض قليلا، الأمر الذي يجعل الأيام أطول قليلا.

ووفق تقديرات العلماء فإن أيام الأرض كانت أقصر في الماضي، إذ تشير حسابات لعلماء الفلك أن طول اليوم منذ 70 مليون سنة، خلال عصر الديناصورات، كان 23.5 ساعة، وليس 24 ساعة كما هو اليوم حاليا.

كما أن ابتعاد القمر عن الأرض ولو قليلا يمكن أن يؤثر على حركة المد والجزر التي تختلف من منطقة إلى أخرى في كوكب الارض. إذ إن درجة الجاذبية التي يمارسها القمر أقوى بنحو 4% على جانب الأرض المواجه للقمر، مقارنة بالجانب الآخر من الأرض، وذلك لأن الجاذبية تضعف مع زيادة المسافة.