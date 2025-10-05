منوعات|كردستان العراق

انفجار ضخم يهز أربيل.. ماذا حدث داخل محطة الوقود؟ (شاهد)

صورة نشرتها شبكة رووداو الإعلامية
Published On 5/10/2025
|
آخر تحديث: 04:11 PM (توقيت مكة)

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في مدينة أربيل بإقليك كردستان العراق، شاخوان سعيد، عن اندلاع حريق في إحدى محطات الوقود في المدينة.

وأكد سعيد خلال مؤتمر صحفي أن فرق الدفاع المدني تمكّنت من السيطرة على الحريق خلال 35 دقيقة، بمشاركة 11 فرقة، مشيرا إلى إصابة اثنين من عاملي المحطة بجروح طفيفة.

وأوضح أن المحطة كانت تحتوي على بنزين وغاز مسال ومولد كهربائي، وأن السبب الرئيسي للحادث يعود إلى طريقة تفريغ البنزين، مشيرا إلى أن الوقود كان قريبا من المولد وغاز المسال، ما قد يكون تسبب في نشوب الحريق.

وقال “سنقدم المزيد من التوضيحات بعد انتهاء التحقيق، لكن لدينا شكوك تامة بأن الحادث وقع أثناء تفريغ البنزين”.

وأشار سعيد إلى عدم وقوع أي إصابات خطيرة، لافتا إلى حدوث أضرار مادية، إذ احترقت عدة مركبات.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام عراقية

