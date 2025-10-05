انفجار ضخم يهز أربيل.. ماذا حدث داخل محطة الوقود؟ (شاهد)

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في مدينة أربيل بإقليك كردستان العراق، شاخوان سعيد، عن اندلاع حريق في إحدى محطات الوقود في المدينة.

وأكد سعيد خلال مؤتمر صحفي أن فرق الدفاع المدني تمكّنت من السيطرة على الحريق خلال 35 دقيقة، بمشاركة 11 فرقة، مشيرا إلى إصابة اثنين من عاملي المحطة بجروح طفيفة.

أثناء تحميل صهريج مملوء بالوقود.. انفجار ضخم داخل إحدى محطات الوقود في أربيل بالعراق، مما أدى إلى احتراق عدد من المركبات، دون تسجيل إصابات خطرة.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/045pU6l0pf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2025

وأوضح أن المحطة كانت تحتوي على بنزين وغاز مسال ومولد كهربائي، وأن السبب الرئيسي للحادث يعود إلى طريقة تفريغ البنزين، مشيرا إلى أن الوقود كان قريبا من المولد وغاز المسال، ما قد يكون تسبب في نشوب الحريق.

وقال “سنقدم المزيد من التوضيحات بعد انتهاء التحقيق، لكن لدينا شكوك تامة بأن الحادث وقع أثناء تفريغ البنزين”.

وأشار سعيد إلى عدم وقوع أي إصابات خطيرة، لافتا إلى حدوث أضرار مادية، إذ احترقت عدة مركبات.