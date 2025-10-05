قطعة بسكويت للتصوير.. فيديو مسرب من “جناح السرطان” يشعل غضب المنصات (شاهد)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو مثير للجدل يظهر ناشطة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (BJP) وهي تقدم علبة بسكويت لمريض في جناح السرطان داخل أحد المستشفيات، ثم تسحبها منه بعد ثوانٍ قليلة من التقاط الصورة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة وقعت في مستشفى (RUHS) بمدينة جايبور خلال فعالية نظمت في إطار حملة “خدمة الأسبوعين” (Seva Pakhwada) التي أطلقها الحزب.

يُظهر الفيديو، ومدته نحو 20 ثانية، السيدة وهي تقف بجوار سرير أحد المرضى وتمنحه علبة بسكويت أمام الكاميرا، لكنها تسحبها سريعا بعد التقاط الصورة، ما أثار موجة من الغضب والسخرية على المنصات الاجتماعية، حيث اعتبر كثيرون أن المشهد “تمثيلي” يهدف فقط إلى التصوير الإعلامي وليس العمل الخيري الحقيقي.

مشاهد صادمة تظهر أحد أعضاء الحزب الحاكم في #الهند تقدم قطعة بسكويت لمريضة سرطان ثم تسحبها بعد التصوير.. ووسائل إعلام تبرر "لأنها حصلت على قطعة سابقا" pic.twitter.com/ISYOApTMdT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2025

تفاصيل الواقعة

وقعت الواقعة في دائرة شيوبور بولاية راجستان يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قام أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا بتوزيع الفاكهة والبسكويت على المرضى ضمن فعاليات الحملة.

لكن الفيديو المسرب من جناح السرطان سرعان ما تحول إلى مادة للنقاش العام بعد أن رصد اللحظة التي استرجعت فيها الناشطة البسكويت من يد المريض.

أعضاء من الحزب الحاكم في الهند ذهبوا لأحد مستشفيات ولاية راجستان لزيارة مرضى السرطان وتقديم الفواكه والبسكويت مجاناً لتخفيف معاناتهم. اتضح أن بعضهم تظاهر بتسليمها وبعد التقاط الصورة سحبوها وأخذوها لمنازلهم. يُذكر ان سعر هذا البسكويت 10 روبية = 40 هللةpic.twitter.com/qTCGeocB2y — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 4, 2025

“مجتزأ ومضلل”

بعد انتشار الفيديو وتصاعد الانتقادات، أصدر منظمو الحملة توضيحا قالوا فيه إن المقطع تم “اقتطاعه من سياقه الحقيقي”. وأوضح غوبال سيني، رئيس لجنة شيوبور التابعة للحزب، أن الفيديو جرى تداوله “بشكل مضلل” من قبل معارضين سياسيين تابعين لحزب المؤتمر.

وأضاف أن المريض كان قد تلقى مسبقا علبة بسكويت، ورفض الحصول على أخرى، مما دفع الناشطة إلى استعادتها، إلا أن مقطع الفيديو لم يُظهر سوى لحظة سحب العلبة دون أن يبيّن ما حدث قبلها أو بعدها.

ورغم التبريرات، لا تزال القضية تثير موجة من الانتقادات الواسعة عبر المنصات الاجتماعية، إذ يرى ناشطون أن الحادثة تجسد “ثقافة الاستعراض السياسي” على حساب معاناة المرضى.