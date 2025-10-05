متسابق يشرب كيلو عسل في دقيقتين فقط (شاهد)

تمكن مواطن تركي من شرب كيلوغرام من العسل خلال دقيقتين فقط، ما أهله للفوز بالمركز الأول في المسابقة التي تقام ضمن أنشطة مهرجان حصاد العسل الدولي الأول الذي يقام في جبال كاز غرب تركيا.

وجذبت المسابقة اهتماما كبيرا من قبل المشاركين الذين سعوا أن يكون لهم مكانا في هذا النوع الفريد من المسابقات التي تقام في تركيا.

İki dakikada bir kilogram balı böyle yedi 🍯 📌Kazdağları'nda düzenlenen 1. Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğin en çok ilgi gören etkinliği ise 'Bal Yeme Yarışması' oldu pic.twitter.com/tdhfuKR7yF — GZT (@gztcom) October 5, 2025

وحظي المتسابق الذي أنهى كيلوغراما واحدا من العسل -دون أي مشاكل صحية- بتصفيق حار من الجمهور، وأصبح الفيديو الخاص به هو الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي.

وصرح رئيس جمعية التنمية الزراعية إلهان ديفيجي أن عسل جبال كاز الأسود قد جرى اختياره بطلا للعالم لثماني سنوات متتالية في مسابقة العسل الدولية الأكثر شهرة في العالم والتي تقام في أمريكا.

وأشار ديفيجي إلى أن التحليلات التي أجريت في جامعة بزم عالم أثبتت علميا أن عسل جبال كاز الأسود له قيمة تبلغ أربعة أضعاف قيمة أعلى أنواع العسل جودة في تركيا والعالم.