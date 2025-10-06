أول عربي.. انتخاب المصري خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الاثنين، المرشح المصري خالد العناني لمنصب مدير عام المنظمة.

وحصل العناني على 55 صوتا من أعضاء المجلس التنفيذي مقابل صوتين فقط لصالح مرشح الكونغو إدوارد فيرمين ماتوكو، (69 عاما)، فيما لم تقم الولايات المتحدة بالتصويت.

وسيتم عرض اختيار العناني في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على جميع الدول الأعضاء في اليونسكو (194 دولة) لإقراره.

والعناني هو أول مصري وعربي وثاني أفريقي يتولى منصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وسبق أن شغل العناني، (54 عاما)، منصب وزير الثقافة والآثار في مصر، وواجه انتقادات لوزارته بالفشل في حماية مواقع تراثية مهمة.

وسيحل العناني محل الفرنسية أودري أزولاي التي أكملت ولايتين في المنصب مدة كل منهما أربع سنوات.

وسيكون تمويل المنظمة هو الملف الأبرز أمام العناني بعد تسلمه منصبه، بعد انسحاب الولايات المتحدة منها لثاني مرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو/تموز الماضي، انسحاب بلاده من المنظمة، ووصف البيت الأبيض اليونسكو بأنها داعمة “لقضايا ثقافية واجتماعية مثيرة للانقسام”.

وخلال ولايته الأولى، أعلن ترامب انسحاب واشنطن من اليونسكو، لكن الرئيس السابق جو بايدن ألغى القرار. وتتلقى اليونسكو نحو 8% من موازنتها من واشنطن.