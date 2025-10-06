عاصفة ثلجية تحاصر المئات في جبل إيفرست (فيديو)

حاصرت عاصفة ثلجية مئات الأشخاص على ارتفاع حوالي 4900 متر في الجانب الشرقي من جبل إيفرست، الذي يقع في هضبة التبت، غربي الصين.

وتسببت العاصفة الثلجية في تضرر جزئي لخيام المتزلجين، فيما تسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق طرق الوصول.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو العشرات من المتزلجين وهم يحاولون شق طريقهم في طابور طويل يمتد لمئات الأمتار وسط ثلوج كثيفة، كانت تغطي أرجل الحيوانات التي يضعون عليها أمتعتهم.

وذكرت وسائل إعلام صينية حكومية، اليوم الاثنين، أن أحد المتنزهين في جبال مقاطعة تشينغهاي، شمال غربي الصين، توفي نتيجة انخفاض حرارة الجسم وداء المرتفعات.

كما أعلنت وسائل إعلام إنقاذ 350 شخصا على الأقل كانوا عالقين في الجانب الشرقي من جبل إيفرست. ولا يزال عدد الأشخاص العالقين في جبل إيفرست غير واضح.

واستمر تساقط الثلوج منذ مساء يوم الجمعة الماضي، وتم تعليق مبيعات التذاكر والدخول إلى منطقة إيفرست في وقت متأخر من مساء السبت.

وتوافد الزوار على جبال غرب الصين وشمال غربها في الأيام الماضية لقضاء عطلة وطنية تستمر ثمانية أيام. وتشهد هذه الفترة زيادة ملحوظة في النشاط السياحي.