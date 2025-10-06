في برنامج مسابقات تلفزيوني.. فائز وابنته يفاجئان المذيع بموقف ملهم تجاه غزة (شاهد)

في لافتة إنسانية مذهلة من أب تركي وابنته، أحدثت ضجة عالمية، إذ تبرع الفائزان بالجائزة المالية التي فازا بها في برنامج مسابقات تلفزيوني، لأطفال غزة.

وبلغت قيمة الجائزة حوالي 32 ألفًا و700 ليرة تركية حوالي (784.55 دولار أمريكي)، لتجيب الأبنة “لم نأت من أجل المال”، وبدلًا من استلام الجائزة، أعلنا رغبتهما في التبرع بها لغزة.

"لم نأتِ من أجل المال".. أب تركي وابنته يتبرعان بجائزة مالية فازا بها في برنامج مسابقات تلفزيوني لأطفال غزة..

💰 والمذيع يشاركهما بمدخراته pic.twitter.com/TuO7LfZY70 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2025

وقال الأب: “سأكون ممنونًا جدًا لو تمكنت من أهداء حصتي من الجائزة لأطفال غزة، فنحن لم نأت من أجل المال، نعم قد نحتاج للمال لكنهم بحاجة إليه أكثر منا بـ100 ألف مرة”.

“فلنرسلها جميعًا إلى غزة”

لتقطع ابنته الحديث وتقول: “إذن وأنا أريد أن أشارك أبي وأقدم حصتي أيضًا فلنرسلها جميعًا إلى غزة”، وهنا تأثّر مقدم البرنامج كثيرًا بموقفهما، وأعلن مشاركتهما بما لديه من مدخرات ليصبح إجمالي المبلغ 100 ألف ليرة تركية، أي حوالي 2399.23 دولار أمريكي.

وأكد أنه لا يستطيع وصف مشاعره في هذه اللحظة، ووصف المذيع ما يحدث في غزة بالمأساة الإنسانية.